Душа, що народилася вдруге: «Любов» Міхаеля Ганеке

У прокаті йде одна з найвидатніших стрічок ХХІ століття – французько-німецько-австрійський фільм «Любов» (2012) Міхаеля Ганеке. Це вершина творчості режисера і його найбільш титулована праця: «Золота пальмова гілка» Канського кінофестивалю й «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою, не рахуючи інших нагород. В мистецькому плані ця картина, починаючи з назви, здається нетиповою для Ганеке з його відстороненим і провокаційним режисерським стилем. Дмитро Десятерик намагається розвʼязати це протиріччя.

Якщо стиснути сюжет «Любові» до одного абзацу, то все виглядає просто. Літнє подружжя Лоран, вчителька і вчитель музики Анна (Еммануель Ріва) й Жорж (Жан-Луї Трентіньян), прожили життя разом. Виростили дочку Єву (Ізабель Юппер). В один злощасний день Анну розбиває інсульт, а невдала операція викликає ще й параліч. Жорж кидає викладання і присвячує себе турботам про дружину. Про шпиталь або про будинок для літніх людей не йдеться, хоч би як на тому не наполягала Єва.

Розмова про будь-який фільм Ганеке неможлива без бодай побіжної згадки про його режисерські принципи. Отже, випускник Віденського університету вважає «надто швидкі відповіді» неправдивими; натомість пропонує “наполегливі питання”, “прояснення дистанції”, “провокації і діалог”. В університеті Ганеке вивчав філософію і психологію, потім працював кінокритиком – тобто вчився розбирати метафізичні концепції, чужі душі і фільми. Свій строго аналітичний розум він прикладає до основи суспільства – родини.

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Любов».

Ганеке почав з двох камерних, але пекельних історій – «Сьомий континент» (1989) і «Відео Бенні» (1992). В першій середня австрійська родина – чоловік, дружина та їхня маленька донька – здійснює групове самогубство. В другій підліток вбиває знайому дівчину й фільмує це на відео; батьки намагаються приховати злочин, але Бенні сам здається в поліцію, аби тільки його зйомку побачило якомога більше людей.

В «Кумедних іграх» (1997), що шокували в Каннах навіть найдосвідченіших критиків, двоє ввічливих молодих людей захоплюють у заручники батьків і дитину в заміському будинку і повільно винищують усіх трьох, піддаючи надзвичайно жорстоким психологічним і фізичним тортурам. У «Піаністці» (2001) незаміжня вчителька гри на піаніно живе з матірʼю і одного разу впускає в своє життя привабливого молодого учня; все закінчується зґвалтуванням. У «Білій стрічці» (2009; ця історична драма принесла Ганеке першу «Золоту пальмову гілку») багатодітний пастор виховує синів і дочок у надзвичайній суворості; ті ж виміщають свою фрустровану агресію на сусідах. Приклади є і в менш відомих роботах, але ясно, що любов – явно не те почуття, що рухає сюжети Ганеке. І ось – раптом.

Що ж до форми втілення цих сюжетів, то згадане прояснення дистанції означає усунення опосередкуючих прийомів. Ніяких монтажних або мелодраматичних маніпуляцій, жодної закадрової музики, дуже стримана акторська гра, в якій сильні емоційні спалахи є лише крайньою і прорахованою реакцією – Ганеке вважає свою оптику «антипсихологічною». Інакше кажучи, дистанція між глядацьким сприйняттям і подіями на екрані дійсно максимально прояснена, прозора. Що ж до погляду самого режисера, то він зосереджений, безпристрасний, інколи безжальний: статична камера, великі й середні плани, довгі паузи, де на позір нічого не відбувається (але напруга, тим не менш, не спадає). Причому з такою самою пильністю Ганеке роздивляється й геть нестерпні сцени. І ніколи не навʼязує свого судження, уникає прямого моралізму.

Отака стриманість породжує діалог і провокацію, про які каже режисер. Бо і в драматургії фільмів, і в основних характерах завжди залишаються недомовленості, котрі не підлягають однозначній інтерпретації. Або, за словами режисера, «прогалини, що змушують глядача привносити власні думки й відчуття». Навіть важливе для нього насильство Ганеке воліє передавати за допомогою акторської гри чи звуку, часто ховаючи розвʼязку за кадром. І це лише підвищує градус моторошності.

В «Любові» багато з цих характерних рис відсутні. Однак є дещо впізнаване з першого погляду. Головні герої – родина в небезпеці, а вся дія, за винятком короткого епізоду, триває в помешканні Анни й Жоржа. Простори Ганеке достоту клаустрофобні, з них немає виходу ні в драматургічному, ні в сюжетному плані. У таких інтер’єрах-пастках зручно ставити експерименти над людьми і над кіно, проте цього разу замість традиційно хірургічного завершення автор пропонує дещо цілковито інакше: торжество любові – в повній відповідності з назвою.

Звісно, це йому вдається завдяки двом легендам європейського повоєнного кіно. Еммануель Ріва здобула екранне безсмертя, зігравши в ключовій стрічці «нової хвилі» «Хіросіма, кохання моє» (реж. Ален Рене, 1959), а Трентіньян – чи не головний герой-коханець французького кіно 1960-х; для цього статусу йому достатньо ролі в «Чоловік і жінка» Клода Лелуша (1966). Обидва вони вносять у холодний світ Ганеке мʼякість, ніжність, багатство інтонацій, повністю виходячи за межі звичної тріади кат–жертва–спостерігач. І наскільки б погано не йшли справи, це не змінюється.

Ганеке, не зраджуючи своєму скальпельному розуму, показує, як Жорж і Анна довго, крок за болісним кроком, витворюють спільну істину. І ця істина оглушливо звучить у порожнечі й тиші останнього кадру. Новаліс писав, що кохання — це душа, що народилася вдруге. В «Любові» це народження відбувається просто на наших очах.

Це, мабуть, найкраща пауза, яку Ганеке зафільмував за все життя.