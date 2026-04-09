«Гамселить»: як Тернопіль став центром експериментальної електронної музики

В кінці квітня Тернопіль проведе 10-й “Гамселить” – унікальний для України фестиваль експериментальної електроніки та медіаарту. Минулоріч він повернувся після п'ятирічної паузи і зібрав 300 глядачів, артистів із чотирьох країн та майстер-клас з просторового звуку від британської спільноти IKLECTIK. Цьогоріч географія розширилася: у лайнапі, крім українських, музиканти зі Швеції, Бельгії, Франції, Німеччини та Польщі. Розповідаємо, як тихе галицьке місто стало осередком нойзу і домом для найбільш галасливого фестивалю України.

Становлення електронної музики в Тернополі

У Тернополі 1990-х відбулася спершу рокова, а затим електронна революція. На початку десятиліття з’явилися перші рок-гурти: “Анестезія”, Vae Victis, Nameless, а ще рок-клуб, фестиваль “Нівроку” та магазин рок-атрибутики “Сто пудів”.

“Люди шукали альтернативу естрадній музиці. 1990-ті – “золотий вік” року. Однак для людей не дотичних до рок-культури вона швидко остогидла: повторюваність, приспів-куплет… у молодих з’явився запит на нове. Вони ходили на закинуті заводи – комбайновий, фарфоровий – і пробували переосмислити культуру. Так відкривали для себе індастріал, нойз. Ти міг взяти палицю, бити по залізній бочці й творити музику. У цьому вся суть – будь-хто може творити мистецтво” – розповідає учасник гуртів ZSUF та Subproduct Богдан Супрунюк.

На противагу місцевому рок-клубу у 1998 році виникає формація “Відірвані від опалення”. Колектив влаштовував хепенінги, музиканти грали на дитячих металофонах та листовому залізі. Формація довго не проіснувала, проте вже у 2001 році Сергій Василишин та Олександр Ротман засновують ZSUF. Саме з їхнього індустріального нойзу зародилася експериментальна електронна сцена Тернополя.

“Публіка зростала завдяки появі нових промогруп”, – вважає Ярослав Качмарський, засновник фестивалю “Гамселить”. У 2006 році Ярослав, відомий як Motoblok та DJ Zavgoth, організовує першу психоделічну трансвечірку, а наступного – промогрупу Pincet. Згодом остання переросте у лейбл, де вийде, зокрема, альбом гурту Kurs Valüt “Veselka”(2018).

Фото: надано автором 'Гамселить' у 2012 р. Перший фестивальу 2012 р.

Перший “Гамселить”

“Назву фестивалю було взято з нашого [ZSUF] альбому. Слово колоритне, українське, важко знайти аналоги в інших мовах. Воно добре відображає те дійство, що відбувається впродовж цих днів – все несеться, гамселить”, – згадує Богдан Супрунюк.

За словами Ярослава Качмарського, open air у 2011 можна вважати “нульовим” “Гамселить”. А вже через рік проходить повноцінний фестиваль. Триденний маратон складався з DJ-вечірки (п’ятниця), експериментальної музики (субота) та поетичних читань у супроводі електронної імпровізації (неділя). До лайнапу входили митці з Тернополя (zavgosp, ZSUF, Юрій Завадський), Львова (Владислав Шубенков, DRUMТИАТР, Ecotone), Києва (V4W.ENKO, Mokri Dereva) та Барселони (Андрій Антоновський).

“Перший день запрошував широку аудиторію слухачів, які можуть не розуміти, що таке нойз, індастріал. Для них більш зрозумілою була електронна танцювальна музика. Таким чином, відвідуючи наступні дні, вони розширювали свій кругозір”, – вважає Богдан Супрунюк.

Згодом організатори відійшли від DJ-вечірок та поетичних читань, додали виставку медіаарту (куратор Саша Долгий), освітню компоненту та зосередилися на експериментальній музиці. З 2015 року фестиваль отримав статус міжнародного та упродовж наступних років залучив музикантів з більш ніж 10 країн.

“Пул українських артистів обмежений, тому хочеться запрошувати іноземних виконавців, налагоджувати горизонтальні зв’язки. Практично всі музиканти, які приїжджали на фестиваль, були в Україні вперше, — пояснює Ярослав Качмарський. — Автори, що грають на “Гамселить”, не намагаються зробити щось шаблонне, що матиме комерційний чи танцпольний ефект. Вони не бояться робити слухачу неприємно. В той же час, наша публіка більш відкрита до експериментальної музики, якщо її порівнювати зі Львовом чи Івано-Франківськом”.

Фото: надано автором У 2016 році фестиваль проводився на території закинутої швейної фабрики.

Фестиваль постійно експериментував із місцями для виступів. Якщо у першому “Гамселить” основними локаціями були бар та галерея, то у наступних – пізньорадянське кафе “Перлина” на окраїні міста, підземелля замку, закинута швейна фабрика, недобудована бібліотека в центрі, тир школи. Паралельно із “Гамселить” лейбл Pincet організовував Тернопільські нойзові вечори, електронні вечірки в промзоні та тематичні події в Тернополі та Львові. У 2017 команда фестивалю вийшла за межі свого топосу і провела “Гамселить Експорт” на FestRepublic у Львові.

“Гамселить” – 2025 і 2026

Фестиваль проходив щорічно до 2020 року, коли його довелося перенести через карантин. Пауза вийшла довшою, ніж планували: наступний “Гамселить” відбувся вже у 2025-му за підтримки British Council, Польського інституту та Тернопільської міської ради. Вдалося запросити представників із Великобританії (IKLECTIK, Am Not, Tears | Ov), Польщі (ASTMA), Бельгії (Cedrik Fermont) та Норвегії (100000). IKLECTIK презентували та провели майстер-клас з просторового звуку (ambisonic); Ujif_notfoundта Алла Загайкевич виконали свої твори на 8-канальній системі.

Фото: Jonathan Crabb Виступ Whaler на 'Гамселить' у 2025 році.

На думку Ярослава Качмарського, “Гамселить”-2025 став найуспішнішою едицією, особливо якщо враховувати умови повномасштабного вторгнення. Фестиваль відвідало близько 300 людей, а локації проведення мали укриття або були укриттям. Ще однією особливістю стали онлайн-ефіри від 20ft Radio з улюбленими треками учасників та сетами дружніх діджеїв. “Гамселить”-2025 увійшов до шортліста незалежної премії Jager music awards.

“У фестивалю немає меседжів. Нічого нікому не намагаємося сказати”, – зауважує Качмарський. У різні роки на фестивалі виступали Stanislav Tolkachev, Woo York, Kotra, Zavoloka, Андрій Кириченко, Edward Sol, V4W.ENKO, Ujif_notfound. Також “Гамселить” співпрацював з київськими простором PLIVKA, формацією «1/16» та школою нового медіа-арту Blck Box.

У 2026-му “Гамселить” пройде 24-26 квітня. Чекаємо артистів з п’яти європейських країн: шведського музиканта Sören Hermansson, Tzii з Бельгії, Sainpidoom з Франції, Interim Dissonance та Margaret Unknown з Німеччини, Duy Gebort і Fischerle з Польщі. Сьорен Германссон – валторніст, перформер та педагог із понад 50-річною професійною кар’єрою – проведе безоплатний майстер-клас для музикантів-духовиків. Організатори обіцяють також вже традиційну виставку медіаарту з незмінним куратором Сашою Долгим та відеоарту від TBL.

Фото: Jonathan Crabb Ujif not found на 'Гамселить' , 2025. Виступна 'Гамселить' , 2025.

У завершальний день фестивалю музичні експерименти продемонструють українські артисти äsc3ea, Ostudinov, Pogulyay та гості з Польщі. Лайнап доповнять виступи двох молодих артистів на старті кар’єри, яких організатори оберуть через open call.

Не зраджуючи потягу до нестандартних місць, цьогоріч “Гамселить” здійснить інтервенцію до приміщень колишньої облтелерадіокомпанії, яку нещодавно почав обживати мистецький коледж. Організатори також обіцяють зробити відеотрансляцію фестивалю.

Учасники “Гамселять” сприймають фестиваль як прояв культурної децентралізації і доказ, що важливі культурні події можуть відбуватися поза Києвом чи Львовом. Як згадує організатор фестивалю Ярослав Качмарський, “хто б міг подумати у 2012-му, на першому фестивалі, що в нас виступає майбутній лауреат Шевченківської премії [Юрій Іздрик], а у 2025 виступить ще одна лауреатка [Алла Загайкевич].”