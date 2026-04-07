Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
нова країнаВсе погано, але надії немає
У Carnegie Hall відбудеться концерт до 40-х роковин Чорнобиля на підтримку української культури

Концерт об'єднає музикантів з України та США.

У Carnegie Hall відбудеться концерт до 40-х роковин Чорнобиля на підтримку української культури
Фото: з сайту Carnegie Hall

Фундація Young Performers Foundation за патронату Permanent Mission of Ukraine to the United Nations представить музичний вечір, присвячений 40-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Концерт відбудеться 1 травня у Carnegie Hall і стане музичною даниною пам’яті трагедії 1986 року. У програмі — виступи скрипальки Соломії Івахів та піаністів Стівена Бека і Павла Гінтова.

Музиканти представлять емоційно насичену програму, серед композиторів, чиї твори звучатимуть— Лятошинський, Скорик, Станкович та інші. Через музику концерт вшанує пам’ять про Чорнобильську катастрофу, водночас підкреслюючи життєздатність і багатство української музичної спадщини.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку української культури.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
