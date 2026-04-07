У Carnegie Hall відбудеться концерт до 40-х роковин Чорнобиля на підтримку української культури

Концерт об'єднає музикантів з України та США.

Фундація Young Performers Foundation за патронату Permanent Mission of Ukraine to the United Nations представить музичний вечір, присвячений 40-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Концерт відбудеться 1 травня у Carnegie Hall і стане музичною даниною пам’яті трагедії 1986 року. У програмі — виступи скрипальки Соломії Івахів та піаністів Стівена Бека і Павла Гінтова.

Музиканти представлять емоційно насичену програму, серед композиторів, чиї твори звучатимуть— Лятошинський, Скорик, Станкович та інші. Через музику концерт вшанує пам’ять про Чорнобильську катастрофу, водночас підкреслюючи життєздатність і багатство української музичної спадщини.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку української культури.