У Carnegie Hall відбудеться концерт до 40-х роковин Чорнобиля на підтримку української культури

Фундація Young Performers Foundation за патронату Permanent Mission of Ukraine to the United Nations представить музичний вечір, присвячений 40-й річниці Чорнобильської катастрофи.
Концерт відбудеться 1 травня у Carnegie Hall і стане музичною даниною пам’яті трагедії 1986 року. У програмі — виступи скрипальки Соломії Івахів та піаністів Стівена Бека і Павла Гінтова.
Музиканти представлять емоційно насичену програму, серед композиторів, чиї твори звучатимуть— Лятошинський, Скорик, Станкович та інші. Через музику концерт вшанує пам’ять про Чорнобильську катастрофу, водночас підкреслюючи життєздатність і багатство української музичної спадщини.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку української культури.