На фестивалі É Tudo Verdade у Бразилії відбудуться покази документальних фільмів про війну в Україні

В межах фестивалю покажуть два фільми.

CultHub
На міжнародному фестивалі документального кіно É Tudo Verdade, що проходить у Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, представлять два фільми про війну в Україні, створені іноземними режисерами. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Посольство України в Бразилії.

Зокрема, у програмі — стрічка Night Shift (Нічна зміна, 2025) документалістки Меґумі Лім, яка працює в Україні під час повномасштабної війни. Фільм розповідає про життя нічних працівників у Харкові під час комендантської години. Тривалість стрічки — 29 хвилин, виробництво — Україна, покази відбуватимуться з португальськими субтитрами.

Режисерка особисто представить фільм на фестивалі та візьме участь у Q&A-сесіях після показів.Night Shift відзначений на міжнародних кінофестивалях, зокрема на Kyiv International Short Film Festival та Berlin Indie Film Festival.

Також у програмі фестивалю — фільм Діти у вогні (2025) режисера Євгенія Афінеєвського (США). Стрічка присвячена українським дітям, які постраждали внаслідок війни, та поєднує документальні матеріали з анімацією.

Покази фільмів відбудуться 9-18 квітня на різних локаціях у Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
