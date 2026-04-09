Рада звернулася до президента стосовно оголошення року національної ідентичності

Верховна Рада ухвалила рішення про звернення до президента для оголошення 2026 року роком національної ідентичності.

За відповідний депутатський запит проголосували 226 парламентарів.

Рішення має символічний характер і спрямоване на консолідацію суспільства в умовах війни та внутрішніх політичних викликів.

А відповідний Закон "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" Рада прийняла в грудні 2022 року. Він визначає основні засади й особливості формування та реалізації державної політики утвердження громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об’єднань та інших громадянських інститутів в її реалізації.

"Ця ідея народилася в середовищі громадських активістів і освітян, і з часом отримала підтримку експертної спільноти, платформи IDEM, Міністерства молоді і спорту та народних обранців. Я дуже радію, що національна ідентичність виходить за межі академічних обговорень і визнається ключовим фактором національної безпеки. Тепер важливо, щоб це було не лише рішення, а жива практика нашого щоденного життя. І наше спільне завдання — наповнити його змістом і конкретною роботою! Далі буде! ", - прокоментувала рішення українська філософиня, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Кривда.

