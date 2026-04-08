Україну обрали до кількох ключових органів Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР).
Про це повідомили в МЗС України.
"Це чітке визнання нашої активної ролі та авторитету в багатосторонній дипломатії", - заявив Андрій Сибіга.
Україна долучиться до роботи Комітету ООН з неурядових організацій, а також Комісії ООН з народонаселення і розвитку та Комісії ООН з науки і техніки в інтересах розвитку.
"Ми готові перетворити цей мандат на практичні результати — зміцнюючи співпрацю та просуваючи ключові пріоритети розвитку. Україна залишається відданою принциповій та результативній роботі в межах ООН», - додав Сибіга.