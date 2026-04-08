Сьогодні, 8 квітня, Верховна Рада підтримала постанову № 15098 про дострокове припинення повноважень народного депутата Дар’ї Володіної.

Володіна заходила у парламент за партійним списком, тому фракція "Слуга народу" тепер отримає нового депутата, наступного у списку.

Наступними кандидатами на мандат народного депутата є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) і директор ДО "Національний офіс інтелектуальної власності" Богдан Моркляник (№162).