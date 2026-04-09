Український фотограф Євген Малолєтка в переліку переможців в європейському регіоні World Press Photo

Головного переможця "Фото року" оголосять 23 квітня, всі переможці номінацій претенденти на цю відзнаку.

Євген Малолєтка під час відкриття виставки «Облога Маріуполя – останні журналісти в окупованому місті» у Czech Photo Centre

Організатори World Press Photo оголосили переможців конкурсу 2026 року, відзначивши найсильніші роботи фотожурналістів і документальних фотографів з усього світу. В переліку й український фотожурналіст Євген Малолєтка, який увійшов до числа переможців у європейському регіоні в категорії Singles із роботою Russian Attack on Kyiv, створеною для Associated Press.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 3 747 авторів із 141 країни, які подали понад 57 тисяч фотографій.

Знімок Євгена Малолєтки документує наслідки російських атак на Київ і продовжує серію візуальних свідчень війни в Україні.

У заяві журі підкреслюється, що роботи цьогорічних переможців відображають як глобальні кризи та конфлікти, так і теми стійкості, опору та культурної ідентичності.

«Це критичний момент — для демократії, для правди і для того, що ми як суспільство готові бачити або ігнорувати», — зазначила голова глобального журі Кіра Поллак.

Переможці визначалися незалежним журі без ієрархії всередині категорій — усі відзначені роботи мають однакову вагу. Серед тем, які цього року опинилися в центрі уваги, — війни в Судані та Україні, гуманітарні кризи, протести, а також історії повсякденного життя і культурних традицій у різних країнах.

Оголошення головної нагороди — «Фото року» — та двох фіналістів відбудеться 23 квітня 2026 року в Амстердамі під час відкриття виставки в De Nieuwe Kerk. Усі переможці конкурсу, включно з Євгеном Малолєткою, претендують на цю головну нагороду.

Відзначені роботи будуть представлені мільйонам глядачів у межах щорічної мандрівної виставки, яка охопить понад 60 міст світу, зокрема Берлін, Рим, Сідней, Мехіко та Ріо-де-Жанейро.

У World Press Photo наголошують: у час глобальної нестабільності роль незалежної журналістики лише зростає, а фотодокументація залишається одним із ключових інструментів фіксації правди та історії сучасності.