Найрозумніший у кімнаті. Який післясмак бою Усика проти Верховена

Чим здивував Верховен, як Усик переміг і що далі – читайте в огляді бою на LB.ua.

Окрема тема – підсумки бою від колишнього промоутера Усика, Олександра Красюка. У соцмережах він написав , що Ріко став новою зіркою боксу, а ще пояснив, чому українцеві було настільки складно. Свита робить короля.

А сталося інакше. Ріко Верховен став одним із найскладніших суперників у кар'єрі Олександра Усика. Нідерландець здивував витривалістю і якісною підготовкою до поєдинку. Він діяв як боксер, не забуваючи свою школу кікбоксингу. У команді Усика, схоже, до цього готові не були.

Букмекери не давали Ріко Верховену жодного шансу. Суперечки перед боєм точилися лише в площині того, як швидко Олександр Усик розбереться з суперником. Чого лише варта репліка американського тренера Тедді Атласа. «У нас куди більше шансів побачити реальне повернення Тутанхамона», – сказав він, оцінюючи шанси нідерландського кікбоксера.

Тренувальний табір перед «розминкою»

Одне з ключових питань перед боєм полягало в тому, наскільки серйозно Олександр Усик готуватиметься до бою з кікбоксером Ріко Верховеном. Публічно він заявляв, що тренувальний табір проходить у звичному режимі, наполягав, що сприймає суперника серйозно. Цієї лінії дотримувався і катмен чемпіона Рас Анбер.

«Усик міг би битися з таксистом і все одно готувався б так, ніби битиметься з королем світу. У цьому відмінність Усика. Я спостерігав за ним сьогодні під час тренування – він працював дуже інтенсивно. Річ не в тому, наскільки він мотивований битися. Він дисциплінований», – наголосив він для Boxing Scene.

Реклама

Однак 21 березня, за два місяці до бою, Олександр Усик приїхав із тренувального табору в Київ, щоб особисто відвідати вечір боксу «Rising Stars», організований його промоутерською компанією. Чи пішов би він на цей крок перед боєм із Тайсоном Ф'юрі? Отож.

Ще один дзвіночок пролунав під час зважування: Олександр показав найбільшу вагу в кар'єрі – 105 кілограмів. Перед поєдинком із британцем Даніелем Дюбуа, до прикладу, українець важив 103 кілограми. Що означають ці два кілограми, побачили в бою.

Одинадцять нервових раундів

У першому раунді здавалося, що Олександр Усик почав у своєму стилі – з аналізу суперника. Він не форсував подій, шукав правильну дистанцію, багато рухався й вивчав дії суперника. Зазвичай українець вмикався ближче до середини бою, коли суперник починав важко дихати й ставав передбачуваним.

У бою проти Верховена ця тактика не працювала. Ріко підготувався до протистояння з Усиком як до бою свого життя. Окрему роль тут відіграв його тренер Пітер Ф'юрі, дядько того самого Тайсона. З Верховеном він працює вже 15 років. А свого часу саме Пітер готував племінника до бою з ще одним українцем – Володимиром Кличком. У підсумку світ боксу отримав такий собі симбіоз Тайсона Ф'юрі за габаритами й Дерека Чисори за характером.

Фото: Скриншот Верховен влучає в Усика під час бою

Реклама

Верховен із першого раунду почав працювати першим номером. Його кострубата стійка разом із дещо хаотичними, а насправді виваженими рухами застала Усика зненацька. Ріко йшов уперед, заходив на передню ногу українцеві й різко бив. Ба більше, інколи доходило навіть до серій ударів.

Фото: Скриншот Усик влучно працює

Коли варіанти в атаці закінчувалися, нідерландець налітав на українця, затискаючи його в клінч. Ясна річ, не нехтував і можливістю бити під час цього в область нирок Сашка. Так, більшість ударів Ріко була в повітря або в блок українця, але, направду, Усику діставалося. Та й постійна боротьба біля канатів сил українцеві не додавала. Він відповідав точними джебами й апперкотами. Останнє, як потім виявиться, взагалі стало ключем до нідерландця, але станом на середину бою в це було повірити складно. Ось-ось Усик розпочне підвищувати темп, ось-ось Верховен, який у житті не бився понад 5 раундів, зупиниться… Ні першого, ні другого не сталося.

Фото: Скриншот Єгор Голуб дає настанови Олександру Усику в перерві між раундами

У такі моменти зазвичай у куті Усика працює Юрій Іванович Ткаченко, іменитий тренер, який привів Сашка до двох абсолютних чемпіонств у боксі. Під його керівництвом Усик свого часу переламував хід поєдинків з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. У Гізі натомість його не було. Замість нього головним у куті Олександра був Єгор Голуб, колишній тренер Дениса Берінчика. «Змазаним» відверто вийшов перший бій під його керівництвом. Чи, точніше, сталося так, що найкраща версія зарядженого Верховена зустрілася з посередньою версією Усика.

Фото: Скриншот Апперкот Усика, який призвів до нокдауну Верховена

Хай там як, клас українця все ж став вирішальним, рятівним, якщо хочете. Перед одинадцятим раундом у суддівських записках попереду був саме Ріко Верховен: двоє суддів фіксували нічию, а третій – перевагу нідерландця. У таких умовах усе йшло до найбільшої сенсації за десятиліття, якщо не сказати за всю історію боксу. Однак українець був проти. Він зловив суперника потужним апперкотом, відправивши його на нижній канат рингу. Після цього, уже на останніх секундах раунду, Олександр додав і добив Верховена. Суддя зафіксував технічний нокаут і 25-ту перемогу українця в професійній кар'єрі.

Фото: Скриншот Підсумок 11 раунду

Це рішення викликало чимало розмов у спільноті, мовляв, рефері не повинен був зупиняти бій, бо залишалося декілька секунд. Ба більше, він зупинив бій синхронно з гонгом про завершення 11 раунду. З іншого боку суддя в рингу потенційно врятував здоров'я Ріко, адже ми говоримо про суперважку вагу, де один удар може коштувати кар'єри, а інколи й життя.

Реклама

У сухому підсумку ми отримали чергову перемогу Олександра Усика, яка швидше грає проти нього, аніж навпаки. Після бою виникає чимало запитань стосовно якості підготовки українця, його віку й, найважливіше, команди. Те, про що ми лише здогадуємося, Красюк озвучив прямо, і це однозначно новий виклик для Усика, ймовірно — найбільший у його кар'єрі перед двома наступними поєдинками.

У чому проблема й що далі

Після бою експромоутер Усика Красюк вийшов публічно з декількома тезами стосовно поєдинку й стану справ у таборі чемпіона. По-перше, він розкритикував команду українця. За його словами, в оточенні Усика немає людини, яка б сказала йому «ні». Це заважає тверезо оцінювати ситуацію. Ба більше, Красюк натякнув, що в команді бракує професіоналів. Чи як інакше трактувати слова про те, що свита робить короля і що якщо ти найрозумніший у кімнаті, то ти в неправильній кімнаті?

У коментарях до допису він підтвердив, що Юрій Ткаченко пішов з команди Усика. Комунікацію Красюка можна було б сприймати як особисту образу за те, що його ділові стосунки з Усиком закінчилися, але ж Верховен довів, що українець справді не в найкращій формі.

А попереду, якщо вірити заявам голови Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейха одразу після бою, в Усика бої з німцем Агітом Кабаєлом і реванш із Ріко Верховеном. Сам Усик на ринзі одразу після перемоги підтвердив готовність битися з обома. Поєдинок із Верховеном став приводом для роздумів, як Усику повернутися у форму і змусити критиків замовкнути.

Після завершення бою Усик іронічно зауважив у соцмережах, що поєдинок із Верховеном був напруженим, бо він не хотів, аби його вболівальники нудьгували. Краще б ми нудьгували.