Джордж Рассел виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Канади

Пілот команди Mercedes Джордж Рассел показав найшвидший час у кваліфікації спринту Гран-прі Канади у чемпіонаті Формули-1.

Британець випередив свого напарника, лідера заліку пілотів Андреа Кімі Антонеллі. Третім у короткій гонці в суботу стартуватиме чинний чемпіон світу Ландо Норріс з McLaren.

Чотириразовий чемпіон Макс Ферстаппен, який минулого вікенду дебютував на 24-годинному марафоні на трасі Нюрбургринг в Німеччині, посів 7 місце. Пілоти Ferrari зайняли третій стартовий ряд: Льюїс Гемілтон 5-ий, Шарль Леклер 6-ий.

У суботу на трасі в Монреалі відбудеться не лише спринт, але й кваліфікація основної гонки. Гран-прі у неділю, за прогнозами синоптиків, може бути дощовим.