Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що НОК разом із партнерами виплатить сім’ям загиблих спортсменів, рідні яких були зображені на «шоломі пам’яті» скелетоніста Владислава Гераскевича, по сто тисяч гривень.
Про це він повідомив у відеозверненні, передає LB.ua.
Окрім того, в заяві очільника НОК йдеться, що кожен з них посмертно буде відзначений памʼятним знаком НОК України «Янголам спорту присвячується».
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді-2026 в Італії. Українцю не дозволили виступати в «шоломі пам’яті», на якому зображені вбиті Росією спортсмени й спортсменки.
Повний список українських спортсменів, зображених на «шоломі пам’яті» Владислава Гераскевича:
- Євген Малишев (біатлон)
- Дмитро Шарпар (фігурне катання)
- Павло Іщенко (стронгмен)
- Максим Галінічев (бокс)
- Андрій Куценко (велоспорт)
- Олексій Логінов (хокей)
- Карина Бахур (кікбоксинг)
- Микита Козубенко (стрибки у воду)
- Роман Поліщук (легка атлетика)
- Андрій Яременко (греко-римська боротьба)
- Тарас Шпук (тренер Invictus Games)
- Федір Єпіфанов (фехтування)
- Катерина Троян (легка атлетика)
- Володимир Андрощук (легка атлетика)
- Олексій Хабаров (кульова стрільба)
- Дар’я Курдель (спортивні танці)
- Іван Кононенко (актор і важка атлетика)
- Аліна Перегудова (важка атлетика, дитина)
- Катерина Дяченко (художня гімнастика, дитина)
- Вікторія Івашко (дзюдо, дитина)
- Марія Лебідь (спортивні танці, дитина)
- Назар Зуй (бокс і футбол, дитина)