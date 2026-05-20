Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що НОК разом із партнерами виплатить сім’ям загиблих спортсменів, рідні яких були зображені на «шоломі пам’яті» скелетоніста Владислава Гераскевича, по сто тисяч гривень.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає LB.ua.

Окрім того, в заяві очільника НОК йдеться, що кожен з них посмертно буде відзначений памʼятним знаком НОК України «Янголам спорту присвячується».

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді-2026 в Італії. Українцю не дозволили виступати в «шоломі пам’яті», на якому зображені вбиті Росією спортсмени й спортсменки.

Повний список українських спортсменів, зображених на «шоломі пам’яті» Владислава Гераскевича: