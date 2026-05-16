Світоліна виграла турнір WTA 1000 у Римі – 20-й кубок у кар'єрі

У фіналі Світоліна перемогла четверту ракетку світу Коко Гофф.

Еліна Світоліна святкує перемогу над Коко Гофф, Рим, 16 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка наразі є 10-ю у світовому рейтингу, стала у суботу переможницею престижного турніру WTA 1000 у Римі, у фіналі якого вона здолала американку Коко Гофф, яка наразі є четвертою ракеткою світу, передає Інтерфакс-Україна. 

Українка у матчі, який тривав майже три години, виграла перший сет 6:4, поступилася у другому 6:7 на тай-брейку (3:7) та взяла третій сет з рахунком 6:2.

Світоліна під час матчу
Еліна в фіналі WTA 1000
Матч тривав 2 години й 52 хвилини. Світоліна виконала 2 подачі навиліт і зробила 2 подвійні помилки.

Фінальний матч у Римі був шостим очним для тенісисток. Українка чотири рази обігрувала американку. Цей тріумф став для українки п’ятдесятим над суперницями із десятки кращих рейтингу WTA.

Світоліна й Гофф після гри
На шляху до фіналу Світоліна перемогла у півфіналі третю ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі, а у чвертьфіналі – другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

Світоліна цілує кубок
Кубок Еліни Світоліної
Українська чемпіонка «мастерса» в Римі Еліна Світоліна
До цього Світоліна двічі ставала переможцем цього турніру WTA 1000 у Римі – у 2017 та 2018 роках. Це її 20-й ювілейний виграний трофей WTA.

Нагадаємо, Марта Костюк здобула кубок WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона здолала «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву.

