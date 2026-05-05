«Вона готова вигравати Grand Slam». Як Марта Костюк навчилася не страждати на корті

У чому секрет перемог Марти Костюк у 2026 році, як їй підготуватися до результативного виступу на Grand Slam і якою в рейтингу кращих тенісисток світу вона завершить 2026 рік? Розпитали про все в Юрія Сапронова.

На думку експерта, тенісного функціонера Юрія Сапронова, Марті під силу ще не раз здивувати українського вболівальника. Чому? Бо вона нарешті заспокоїлася.

Загалом в активі Костюк 12 перемог поспіль на ґрунті і другий трофей, бо перед Мадридом була ще звитяга на WTA 250 в Руані, де кубок розігрували в українському «дербі». За підсумками мадридського турніру Марта вже піднялася на вісім позицій у рейтингу WTA, посівши рекордно високе для себе 15 місце, й це ще не кінець. Попереду – «мастерс» у Римі й Roland Garros – ґрунтовий Grand Slam у Парижі.

2 травня Марта Костюк перемогла у фіналі змагань WTA 1000 у Мадриді Мірру Андрєєву – «нейтральну» росіянку й разом з тим восьму ракетку світу. Це дозволило українці переписати низку особистих рекордів. Зокрема, мадридський «тисячник» став найпрестижнішим турніром у дорослій кар'єрі, в якому Марта ставала чемпіонкою. Ба більше, вона – лише друга українка з титулом переможниці WTA 1000 в історії. Першою була Еліна Світоліна, яка у 2017-2018 роках чотири рази вигравала турніри серії WTA 1000: у Римі (двічі), Торонто та Дубаї.

Зразковий відрізок

Переможну серію Марти Костюк насправді варто рахувати не з виступів у Руані на турнірі WTA 250, де вона стала чемпіонкою, а з ігор у складі збірної України на Кубці Біллі Джин Кінг 2026, де в кваліфікації українки виявилися сильнішими за представниць Польщі. Одну з перемог нашій команді забезпечила саме Костюк. У своєму матчі вона в двох сетах розібралася з Магдою Лінетт і після цього розпочала злет.

Юрія Сапронов переконаний, що команда Марти вчинила правильно, обравши перед Мадридом саме турнір WTA 250 в Руані.

«Вони вирішили виступити в Руані перед Мадридом і вчинили дуже мудро. На тому тижні можна було зіграти щось крутіше, "500-й" (турнір серії WTA 500 – Ред.), але ж ні. Обрали Руан, спокійно його виграли й станом на зараз 12 матчів йдуть без поразок», – заявив тенісний функціонер.

Символічно, що у фіналі того турніру Марта боролася за кубок проти ще однієї українки – Вікторії Подрез, для якої він став дебютним в основній сітці змагань на рівні WTA. Марта натомість тоді виграла свій другий трофей у дорослій кар'єрі.

Потім сталося те, що спрогнозувати було складно. Костюк стартує в Мадриді й не просто перемагає, а буквально декласує суперниць. Упродовж турніру, в якому українка зіграла шість матчів, вона віддала лише один сет.

Сапронов виділяє два аспекти, які дозволили тенісистці продемонструвати настільки переконливий виступ. Перший – це психологічна стійкість, яку Марта нарешті випрацювала.

«Настав цей час. Вона по-хорошому заспокоїлася. Сподобалася психологічна впевненість і стабільність. Упевненість у собі, в ударах. Раніше такого не було. Це дуже важливо! Варто розуміти, що на такому рівні навпроти теж профі, яка здатна видати серію хороших ударів. До цього треба бути готовою, і вона готова», – наголосив функціонер.

Натомість раніше з психологією були проблеми…

«Марта емоційна, я добре знаю її ще з років 13-ти. Пам'ятаю, як вона в одні ворота програла свій перший професійний турнір – "10-тисячник" у Харкові. Як вона плакала, як я намагався її заспокоїти. З того часу багато всього змінилося. Я бачив наживо фінал юніорського Grand Slam у Мельбурні, де виступала Марта Костюк (українка тоді виграла юніорський Australian Open-2017 – Ред.). Розумію її кар'єру. Бачив, як Марта страждає на корті. Ось вона навчилася не страждати, не реагувати на програний м'яч, забувати про помилки в моменті», – пояснив він.

У розмові з журналістами після перемоги в Мадриді на психології акцентувала й Марта. Вона заявила, що відчувала тиск перемог на рівні юніорів, тож не могла насолоджуватися своїм тенісом. Із часом їй вдалося переосмислити значення минулих звитяг.

«На початку цього року я сказала своїй команді, що вперше відчула, що досягнення, які були в мене у 14–15 років, більше не тиснуть на мене. Багато років я жила з відчуттям, що всі чекають від мене великих результатів і що постійно маю бути переможницею. Коли ти настільки успішний у такому юному віці, це може стати певним прокляттям. Коли нарешті дозволила собі зрозуміти, що це насправді було неймовірно і що я можу пишатися тим, чого досягла (тоді), це дало свободу просто насолоджуватися тенісом і грати», – розповіла вона під час пресконференції, цитує BTU.

Однак, на одній психології брати кубки один за один складно. Ще один момент, який відзначив Сапронов, стосується фізичної форми Марти. За його словами, Костюк зараз перебуває в прекрасних кондиціях.

«Варто відзначити її фізичну форму. Коли я навчався тенісному менеджменту, мене вчили, що перший показник гарної фізичної форми – це гра близько до задніх ліній. Передивіться матч або хайлайти. Вона якраз так і грала», – наголошує пан Юрій.

Вдале «полювання на відьом»

Результати Марти вказують саме на це. А для українського вболівальника вдвічі приємніше, що на шляху такої Марти до перемоги на WTA 1000 вона здолала спочатку ексросіянку Анастасію Потапову, яка представляє Австрію, а потім – «нейтральну» Мірру Андрєєву.

Сапронов констатує, що українські тенісистки стали справжнім жахом для представниць Росії і ця тенденція триватиме.

«Наші дівчата вас усіх змусять плакати. Настане час, коли ви всі будете плакати й просити пробачення у нас. До речі, Потаповій, яка сховалася за австрійським прапором, Марта руку не подала. Колишніх (росіянок) не буває. Лише Касаткіна засуджує російську агресію, змінила громадянство, тому до неї немає питань», – пояснює експерт.

Ясна річ, Костюк не потисла руку й Андрєєвій після перемоги у фіналі. Натомість виконала сальто, порадувавши вболівальників і Сапронова, який теж зацінив акробатичний елемент українки.

«Той кульбіт, який виконала Марта! Ох, небезпечно! На втомлених м'язах! Я з відкритим ротом дивився. Вона вкрай пластична! Коли була маленька, на розминці сідала і на поздовжній, і на поперечний шпагат», – згадав він.

Андрєєва натомість пішла з корту в сльозах.

Що далі?

Попереду в українки виступ на «тисячнику» в Римі, який стартує сьогодні, 5 травня. А вже за три тижні початок Roland Garros – другого Grand Slam року.

На думку Сапронова, Марті було б добре не викладатися на всі 100 відсотків у Римі, щоб підійти свіжою до головного ґрунтового турніру року. Тим паче, що їй під силу його виграти.

«Марта готова вигравати Grand Slam. Ми цього дуже хочемо. Наступна зупинка – "мастерс" у Римі, де треба два кола зіграти й програти (сміється, – Ред.), це мій план. Потім спокійно тиждень підготуватися в Парижі до кортів і працювати далі. Зараз має бути якийсь фізичний спад… Якщо вона видасть ще півфінал/фінал у Римі, я засмучуся, якщо чесно. Сили ж не безкінечні, а попереду Roland Garros», – зауважив він і одразу додав, що команда українки точно знає, як краще вчинити.

Хай там як, не можна не відзначити, що українка вкрай вдало увірвалася на ґрунтові корти. Як наслідок, Марта вже піднялася на 15 сходинку рейтингу кращих тенісисток світу WTA. І це ще не кінець.

«Топ-15 – це лише розгін. Так! Я думаю, що в кінці сезону обидві українки (Еліна Світоліна й Марта Костюк, – Ред.) будуть у десятці кращих. Мені навіть здається, що і Марта, й Еліна будуть у вісімці на підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді. Прогнозую, що Марта за підсумками сезону в десятці буде точно», – підсумував Сапронов.

Турнір WTA 1000 у Римі стартує сьогодні. В основній сітці змагань виступатимуть п'ятеро українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева й, звісно, Марта Костюк. Ангеліна Калініна й Дарія Снігур натомість пробиватимуться в основу через кваліфікації.