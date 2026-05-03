УПЛ: «Шахтар» переміг «Динамо» в українському класичному

Гірники здійснили камбек після голу Пономаренка з центру поля.

Матвій Пономаренко в боротьбі проти Лукаса Феррейри

«Шахтар» на стадіоні імені Валерія Лобановського виявився сильнішим за «Динамо» (2:1) у 26-му турі Української прем’єр-ліги.

Першими у матчі відзначилися кияни. Форвард Матвій Пономаренко на 13 хвилині перехопив м’яч у центрі поля й одразу завдав дальнього удару по воротах Дмитра Різника, який розташовувався попереду – 1:0.

Гірники відігралися в другій 45-хвилинці. На 50-й Лукас Феррейра отримав пас від Лассіни Траоре під удар і пробив з меж штрафного майданчика. М’яч після низки рикошетів залетів у ворота Руслана Нещерета.

За 18 хвилин Траоре вже розібрався самотужки в епізоді, зорієнтувавшись першим на добиванні після удару Миколи Матвієнко.

Перемога дозволила підопічним Арди Турана відірватися від ЛНЗ – найближчого переслідувача в турнірній таблиці – на десять очок за чотири матчі до завершення УПЛ.

Щоб достроково оформити чемпіонство, «Шахтарю» треба набрати 3 очки в чотирьох матчах.

«Динамо» посідає четверту сходинку в Українській прем’єр-лізі з 47-ма очками в активі після 26 матчів.