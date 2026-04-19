Спорт

АПЛ: «Ман Сіті» переміг «Арсенал» і втрутився в боротьбу за чемпіонство

Чемпіона Англії цьогоріч можуть визначити за кращою різницею забитих і пропущених голів.

АПЛ: «Ман Сіті» переміг «Арсенал» і втрутився в боротьбу за чемпіонство
Голанд святкує гол
Фото: EPA/UPG

«Манчестер Сіті» вдома переміг «Арсенал» (2:1) у 33-му турі Англійської прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба «Сіті», передає LB.ua.

У складі містян відзначилися Шеркі й Голанд. Каноніри відповіли єдиним точним ударом Гаверца.

Перемога дозволила підопічним Хосепа Гвардіоли наблизитися до «Арсенала» на відстань трьох очок. До завершення розіграшу АПЛ каноніри зіграють 5 матчів, а містяни – 6.

В активі «Арсенала» 70 пунктів після 33 ігор, а в «Ман Сіті» – 67 після 32-х. 

Якщо всі наступні матчі АПЛ обидві команди виграють, чемпіона визначать за кращою різницею голів. 

Нагадаємо, чинний чемпіон АПЛ «Ліверпуль» посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці з 55 очками в активі після 33 матчів. 


