ФІФА підтвердила участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу в США, Канаді та Мексиці

Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що збірна Ірану "безумовно" візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу, який пройде у США, Канаді та Мексиці, незважаючи на війну зі Сполученими Штатами.

Про це повідомила The Washington Post.

Виступаючи на форумі CNBC "Інвест в Америку", Інфантіно наголосив, що важливо, щоб Іран брав участь у турнірі.

"Так, іранська команда обов’язково приїде... Ми сподіваємося, що до того часу ситуація, звичайно, буде мирною. Як я вже казав, це точно допоможе. Але Іран має приїхати. Звичайно, вони представляють свій народ. Вони кваліфікувалися. Гравці хочуть грати", - зазначив очільник ФІФА.

Нагадаємо, що в березні в Австралії відбувався Кубок Азії з футболу серед жінок. Під час турніру іранські футболістки не співали національний гімн і стояли мовчки під час його виконання. В Ірані таку поведінку вважали протестом проти влади країни та назвали спортсменок "зрадницями".

Австралія заявила про готовність надати футболісткам притулок, і сім учасниць збірної скористалися цією пропозицією. Пізніше повідомлялося, що частина футболісток нібито передумала і збиралася повертатися до Ірану.

У дописі в соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що було б "серйозною гуманітарною помилкою", якби Австралія дозволила футболісткам повернутися до Ірану, і зазначив, що США готові надати їм притулок, якщо Австралія цього не зробить.