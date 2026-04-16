ФІФА підтвердила участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу в США, Канаді та Мексиці

Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що збірна Ірану "безумовно" візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу, який пройде у США, Канаді та Мексиці, незважаючи на війну зі Сполученими Штатами.
Про це повідомила The Washington Post.
Виступаючи на форумі CNBC "Інвест в Америку", Інфантіно наголосив, що важливо, щоб Іран брав участь у турнірі.
"Так, іранська команда обов’язково приїде... Ми сподіваємося, що до того часу ситуація, звичайно, буде мирною. Як я вже казав, це точно допоможе. Але Іран має приїхати. Звичайно, вони представляють свій народ. Вони кваліфікувалися. Гравці хочуть грати", - зазначив очільник ФІФА.
Нагадаємо, що в березні в Австралії відбувався Кубок Азії з футболу серед жінок. Під час турніру іранські футболістки не співали національний гімн і стояли мовчки під час його виконання. В Ірані таку поведінку вважали протестом проти влади країни та назвали спортсменок "зрадницями".
Австралія заявила про готовність надати футболісткам притулок, і сім учасниць збірної скористалися цією пропозицією. Пізніше повідомлялося, що частина футболісток нібито передумала і збиралася повертатися до Ірану.
У дописі в соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що було б "серйозною гуманітарною помилкою", якби Австралія дозволила футболісткам повернутися до Ірану, і зазначив, що США готові надати їм притулок, якщо Австралія цього не зробить.
- Чемпіонат світу з футболу 2026 року (23-й мундіаль) відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір вперше в історії прийматимуть три країни одночасно: США, Мексика та Канада. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко, а фінал - у Нью-Йорку. На початку квітня ФІФА запустила вільний продаж квитків на фінал ЧС. Вони - найдорожчі в історії.
- У березні ФІФА погодила нові футбольні правила, які застосують на ЧС.
- Збірна України не змогла кваліфікуватися на Чемпіонат світу, програвши у півфіналі плей-офф Швеції (1:3).