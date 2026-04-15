Чвертьфінали ЛЧ: «Барселона» не дотисла «Атлетіко», а ПСЖ без Забарного декласував «Ліверпуль»

Матчі багато в чому стали символічними чи, якщо хочете, лакмусовими. Усман Дембеле довів, чому отримав «Золотий м’яч» минулого року, Ламін Ямаль показав, чому його вважають головним талантом покоління, а Луїс Енріке — тренер ПСЖ — укотре довів, що Ілля Забарний йому не потрібен, аби розв'язати важкі турнірні завдання.

Учора, 14 квітня, у матчах-відповідях чвертьфіналу Ліги чемпіонів між собою зійшлися «Барселона» з «Атлетіко» і ПСЖ з «Ліверпулем». В обох випадках команди, які переважали на два м’ячі після першого поєдинку, здобули перемогу. Нюанс у тому, що каталонці упродовж матчу змогли відігратися, хоч і на пару хвилин, тоді як ліверпульці отримали у свої ворота ще два голи і безславно повернулися додому.

Закінчити в першому таймі

Перед грою футболісти «Барселони» і їхній тренер Ганс-Дітер Флік наголошували, що зроблять усе для перемоги й ремонтади — камбеку.

«Це можливо (зробити камбек, – ред.), чому ні? Очевидно, що ми граємо проти дуже сильної команди «Атлетіко», тому нам потрібен дуже сильний матч. Ми повинні реалізувати всі свої моменти, тому що саме це було різницею між нами та ними у попередній грі», — заявив німецький тренер перед грою.

Зірка команди Ламін Ямаль пішов ще далі: змінив аватарку у своїх соцмережах, поставивши на головну світлину Леброна Джеймса з кубком чемпіона НБА. Недвозначна відсилка на камбек «Клівленда» у фіналі НБА 2016 року проти «Голден Стейт Ворріорз» з 1:3 по матчах (перемогу у фіналі отримує команда, яка чотири рази виграла в очних дуелях, — ред.).

Повертаємося до футболу. Щоб відігратися, «Барселоні» достатньо було забити два голи. З цим завданням каталонці впоралися менш ніж за 25 хвилин першого тайму. Спочатку Ямаль обікрав Лангле під час пасу назад, а потім отримав передачу від Феррана Торреса під вихід на ворота «матрасників» і легко покотив м’яч повз голкіпера Муссо.

Рахунок «розмочили» на 4-й хвилині, а вже за 20 змогли зрівняти його за сумою двох матчів. Ферран відкрився між захисниками «Атлетіко», отримав м’яч від Ольмо й лівою поклав його у правий кут воріт «матрасників». Здавалося, що така «Барселона» суперника вже не відпустить. Додаймо до цього шедевральний прохід Ямаля на 30-й секунді гри з ударом, можливість Ферміна Лопеса зробити рахунок 0:3 після паса Ламіна прямо на голову партнеру по команді…

Каталонці повинні були закривати гру ще в першому таймі, натомість не вгледіли забігання Льоренте, який відірвався флангом, а потім викотив на удар Лукману. Адемола не схибив і скоротив відставання на 31-й. Усе. На цьому матч можна було закінчувати, бо більше жодна з команд не спромоглася на гол.

Красномовним був перший тайм, упродовж якого «матрасники» змогли реалізувати свій єдиний удар у площину воріт Жоана Гарсії. Загалом за першу 45-хвилинку футболісти «Атлетіко» виконали 6 ударів. Каталонці натомість були націленими на ворота, однак переграти Муссо не вдалося: одразу 6 із 7 їхніх ударів були в площину.

Після такого першого тайму варто було очікувати, що каталонці дещо збавлять оберти, бо ж за неписаним футбольним правилом команда фізично не може відбігати однаково два тайми. І каталонці не змогли, хоч намагалися пресингувати «матрасників» високо. Між 60-ю і 80-ю хвилинами «Атлетіко» створило декілька моментів зусиллями Антуана Грізманна й Хуліана Альвареса, але «закрити» гру не змогло. Каталонці натомість покладалися на Ламіна Ямаля, який у звичному стилі встигав усе: і обводити суперників, і загострювати розрізними пасами, й загравати до трибун.

Усе змінилося на 79-й хвилині, коли Ерік Гарсія отримав пряму червону картку за поштовх у спину Александра Серлота. У кваліфікації французького рефері Клемана Тюрпена сумнівів немає, однак рішення виглядає дещо поспішним, адже й поштовх не був грубим, і вихід Серлота один на один не був очевидним. Що ж, це вже історія, хоч Рафінья, який через травму не міг допомогти своїй команді, після матчу слів не підбирав.

«Це просто пограбування. Помилитися — це по-людськи, але як це може повторюватися в другому матчі? Ми зіграли дуже добре, але цей плей-оф у нас вкрали. Суддівство було жахливим — просто неймовірно, які рішення вони ухвалювали. «Атлетіко» зробив не знаю скільки фолів, а арбітр не показав їм жодної жовтої картки. Я справді хочу зрозуміти їхній страх перед тим, щоб «Барселона» пройшла далі в цьому протистоянні», — сказав Рафінья.

У підсумку каталонці вдесятьох не змогли забити ще бодай гол для овертайму і вилетіли з Ліги чемпіонів УЄФА. Цій команді, яка минулоріч не впоралася з «Інтером» у півфіналі, досі не вистачає досвіду й везіння. А от чого не вистачає «Ліверпулю» — питання відкрите.

На малих обертах

Улітку 2025 року боси «Ліверпуля» виклали понад 480 мільйонів євро на трансфери, встановивши рекорд. Зокрема, до команди приїхали Флоріан Вірц, Александр Ісак й Уго Екетіке. Хлопці мали посилити лінію нападу, «осиротілу» після відходу Дарвіна Нуньєса й Луїса Діаса, але сталося навпаки. Інвестиції не підвищили рівень гри. Додайте до цього регрес Мохамеда Салаха — лідера команди упродовж років.

Як наслідок, «Ліверпуль» йде п’ятим в Англійській прем’єр-лізі, відстаючи від лідера — «Арсенала» — на 18 очок… Саме такі мерсисайдці протистояли ПСЖ — команді-машині, в якій кожен гравець розуміє свою роль на полі. По-іншому в доволі авторитарного тренера Луїса Енріке й бути не може, або він просто йде з посади.

Парижани підходили до матчу з комфортною перевагою в два м’ячі після першого поєдинку, але ж де робити камбек, якщо не на «Енфілді»? Уболівальники «Ліверпуля» неодноразово це бачили, тож ніхто англійців не списував з рахунків.

Підопічні Арне Слота, тренерське крісло якого хитається ще з зими, намагалися грати активно, залучаючи до атак фланги, але їм постійно чогось бракувало в останній третині поля. Швидше за все, причина в блідій грі Ісака, який за перший тайм отримав найгіршу оцінку в команді, за версією Sofascore, а на другий не вийшов.

ПСЖ натомість грав як за підручником. Кварацхелія, Дембеле й Дуе постійно змінювалися позиціями попереду, створюючи хаос, Вітінья знаходив пасами партнерів на флангах, стягував на себе суперників, захисники Мендеш і Хакімі переважно встигали і в обороні, і в атаці. Гравці розігрували м’яч, комбінували… Здавалося, що вони легко можуть підвищити темп і «заштовхати» декілька м’ячів у ворота суперника, але не хочуть. Сили економили.

За рахунку 0:0 ліверпульці отримали декілька шансів забити, але реалізувати свої моменти не змогли. У підсумку вдалося награти навіть на 1.97 xG (показник ймовірних голів з огляду на створені моменти, — ред.). «Червоні» завдали 21 удару, але лише 5 із них були в площину воріт. ПСЖ грав менш активно, але результативніше.

Показав, як треба, якраз Усман Дембеле — чинний володар Золотого м’яча. Спочатку він самотужки створив гольовий момент, отримавши м’яч перед воротами суперників. Спочатку француз прибрав суперника на замаху, а потім іншою ногою виконав обвідний удар під ліву стійку воріт — 1:0 на 72-й хвилині. А на першій доданій до основного часу Усман підключився до атаки праворуч і замкнув пас Баркола, довівши рахунок за сумою двох матчів до розгромного — 4:0. Саме в таких моментах видно, в чому різниця між просто хорошими й видатними футболістами. Усман робить різницю в матчах найвищого рівня.

За цим усім з лави запасних спостерігає український захисник ПСЖ Ілля Забарний. Йому якраз і не вистачає концентрації для гри в таких поєдинках. Та й хто звинуватить Луїса Енріке в тому, що українець, за якого заплатили 63 мільйони євро, не грає, якщо команда не пропустила жодного гола у чвертьфіналах? Отож.

Сьогодні за вихід у півфінал Ліги чемпіонів зійдуться ще чотири команди: «Реал» проти «Баварії», а «Арсенал» проти «Спортинга».