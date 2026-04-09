Матвій Бідний про Закон України «Про спорт»: «Система чинить опір»

Спортивні функціонери чинять опір Міністерству молоді та спорту щодо нового Закону України «Про спорт».

Про це під час пресконференції заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, люди, які не розуміють, що їх чекає попереду, не хочуть змін.

«Місце буде для всіх. Ми не говоримо, що в систему мають прийти якісь нові люди. Їх немає. Ми повинні створити умови в системі, щоб працювати було більш ефективно й вільно, щоб ми могли розвивати нашу галузь, щоб туди прийшли нові люди, ресурси, інвестори. Система чинить опір. На правду, люди, які не дуже розуміють, що їх чекає попереду, не хочуть щось змінювати. Ми бачимо, що ледь не в кожному нашому кроці щось неправильно інтерпретують, маніпулюють. Бачимо, що певна частина спортивної спільноти не хоче змін. Ми відкриті до спілкування. Не втомлюємося дискутувати», – заявив він.

Матвій Бідний також додав, що його наступники повинні працювати в рамках тих напрацювань, які міністерство робить сьогодні.

«Впровадження європейської моделі спорту – це не один, не два й не три роки. Ми граємо в довгу. Наші наступники й наступниці мають рухатися в рамках фрейму, який ми сьогодні закладаємо. Тому ми проводимо якомога більше зустрічей, презентацій, семінарів, щоб переконати всіх», – пояснив міністр.

