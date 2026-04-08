Ліга чемпіонів: "Реал" з Луніним у старті поступився "Баварії" у чвертьфіналі

У футбольній Лізі чемпіонів настав час перших чвертьфіналів. У Мадриді на "Сантьягу Бернабеу" Андрій Лунін за відсутності травмованого Тібо Куртуа вийшов у старті на поєдинок проти "Баварії".

Претензій за перший тайм до українського голкіпера не могло бути жодних. У гольовому епізоді нападника мюнзенців Луїса Діаса вивели на позицію, де він бив впритул до Луніна. Воротар навіть сигналізував про офсайд, але взяття воріт зарахували.

Другий гол гостей теж навряд можна записати до провини Луніна. Увесь "Реал" не був готовий до того, що за лічені секунди після свистка про початок другого тайму "Баварія" вже побудує стрімку атаку, де Гаррі Кейн наважиться бити низом у кут з більярдною точністю.

"Бланкос" скоротили відставання зусиллями Кіліана Мбаппе, але все ж поступилися 1:2. У Луніна - 5 сейвів і позитивні оцінки від аналітичних порталів.

В паралельному матчі лондонський "Арсенал" мучився проти лісабонського "Спортинга", але все ж оформив перемогу у компенсований час, забив Кай Гаверц.