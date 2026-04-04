Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Олімпійські ігри-2026 визнали "найчистішими" в плані допінгу за останні 28 років

Антидопінгові органи не зафіксували жодного порушення на Зимовій Олімпіаді.

Фото: EPA/UPG

Вперше за майже 30 років під час Зимових Олімпійських ігор не було узято жодної позитивної допінг-проби у спортсменів.

Як пише BBC, після вивчення 3000 зразків від 2000 атлетів, що брали участь у змаганнях в італійських Мілані і Кортіні, антидопінгові органи не знайшли жодного порушення. 

Проби зберігаються упродовж 10 років для повторного аналізу з урахуванням нових технологій, тож називати Ігри-2026 повністю "чистими" зарано. Але це перша Олімпіада без допінг-скандалів з часів Нагано-1998.

Загалом з Літніх ігор у Лондоні 2012 року 31 медаль була відібрана у спортсменів через вживання допінгу, яке було доведене вже після змагань та нагородження. 46 нагород перерозподілили у зв'язку з допінговими справами. 

Найвідоміша з них - це викриття Міжнародних антидопінговим агентством державної програми у Росії, яка упродовж 2011-2015 років приховувала вживання заборонених речовин спортсменами з країни-агресора. Покаранням стало позбавлення Росії права брати участь в Олімпіадах під власним прапором.    

