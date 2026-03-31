20:57. Команди зіграють на стадіоні «Сьютат де Валенсія» в однойменному місті. Саме там українці приймали Швецію п'ять днів тому... Фартова поляна, що тут ще сказати.

20:55. Про жахливу гру збірної України проти Швеції в рамках півфінала відбору до ЧС читайте в нашому огляді за посиланням.

20:50. Навіщо взагалі потрібен поєдинок сьогодні? У ФІФА вирішили, що кожна збірна під час березневого збору повинна зіграти два поєдинки. Перший був зі Швецією... Албанія у своєму поєдинку плей-оф відбору до Чемпіонату світу поступилася Польщі (1:2). Матч двох збірних-невдах, так би мовити, сьогодні.

20:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за перебігом товариського матчу між Україною і Албанією! Чому цей матч повинен стати останнім для Сергія Реброва на чолі національної команди – читайте в нашому прев'ю.

31 березня 2026 року. Валенсія. «Сьютат де Валенсія». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +17С.

Ласкаво просимо на товариську зустріч між збірними України й Албанії.

Стартові склади:

Україна: .

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Албанія: .

Головний тренер – Сілвіньйо (Бразилія).

Арбітр – Хуан Мартінес (Іспанія).

﻿