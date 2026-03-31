Amnesty International заявили, що чемпіонат світу з футболу стане "ареною репресій"

Права вболівальників можуть порушуватися внаслідок політики адміністрації США.

Трамп з Кубком світу з футболу
Фото: EPA/UPG

Правозахисна організація Amnesty International попередила про ризики для вболівальників, які збираються відвідати Сполучені Штати під час чемпіонату світу з футболу, що відбудеться на початку літа.

Як пише The Guardian, у США експерти організації спостерігають "надзвичайну ситуацію щодо прав людини". Найбільша загроза надходить з боку антиміграційних органів, які проводять "парамілітарні операції" і обіцяють бути "ключовими у системі безпеки проведення чемпіонату", попри протести щодо вбивства двох громадян США у Міннеаполісі.

Фани чотирьох країн-учасниць Мундіалю - Кот-д'Івуару, Гаїті, Ірану та Сенегалу - взагалі не мають права на в'їзд до Сполучених Штатів. Про відмову від подорожі на чемпіонат через страх репресій вже заявили кілька європейських ЛГБТ+ спільнот вболівальників. 

У Amnesty розкритикували позицію ФІФА, яка назвала чемпіонат "подією із середніми ризиками, яка має пройти у дусі безпеки та інклюзивності". Правозахисники вказують на те, що керівний орган світового футболу нехтує правами фанів заради заробітку: очікується, що Мундіаль принесе організації понад 11 мільярдів доларів прибутку. 

