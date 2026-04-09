Матвій Бідний про Сергія Бубку: «Чи є мовчання підставою позбавляти звання Героя України? Думаю, що ні»

Сергія Бубку переобрали членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у 2024 році.

Матвій Бідний
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний переконаний, що юридичних підстав позбавити колишнього президента НОК Сергія Бубку звання Героя України немає.

Про це він сказав під час пресконференції, на якій Мінмолодьспорту представило свою бачення розвитку спорту в Україні, повідомляє кореспондент LB.ua.

«Головне, що ми живемо в правовій державі і будуємо правову державу, ми бачимо себе правовою державою. І в правовій державі всі дії здійснюються відповідно до норм законодавства і відповідно до тих процедур, які затверджені законом. Власне, процедура присвоєння і позбавлення статусу Героя України також передбачена у нашому законодавстві. Станом на сьогодні, принаймні, я не бачив жодної юридично значущої правової підстави для того, щоб ініціювати питання позбавлення його такого звання», – сказав Матвій Бідний.

Водночас міністр наголосив, що хотів би, аби Сергій Бубка зрозуміліше висловлював свою позицію на підтримку України.

«З точки зору мого особистого ставлення, чи хотілося б мені, щоб Сергій Назарович, як наш відомий видатний спортсмен, представник в Міжнародному олімпійському комітеті, більш гучно, зрозуміло і яскраво висловлював свою позицію на підтримку України, на протидію агресора – звичайно, хотілося б, як і хотілося б, щоб таку позицію висвітлювали більш активно велика кількість людей, яким присвоєно сьогодні звання Героя України та інші державні нагороди. Так, дійсно, хотілося б, щоб всі говорили про це гучно. Але чи є таке мовчання з його сторони підставою задля того, щоб позбавляти його звання Героя України? Я думаю, що не є», – пояснив він.

За його словами, рішення про позбавлення звання Героя України повинно ґрунтуватися на фактах, доведених правоохоронними органами.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування щодо позбавлення Сергія Бубки та Яни Клочкової державних нагород.

Раніше у Верховній Раді український скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку звання Героя України

