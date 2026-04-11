Україна повела 2:0 у матчі Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі

Жіноча збірна України з тенісу після першого дня матчевої зустрічі із Польщею за право потрапити в основний турнір Кубка Біллі Джин Кінг повела в рахунку 2:0.

Марта Костюк першою принесла Україні очко, вигравши своє протистояння з першим номером суперників Магдою Лінетт. Конкурентною вийшла лише перша партія, де за рахунку 4:4 українка додала і вирвала сет на свою користь. Далі Лінетт вже практично не боролася - 6:0 у другій партії.

Лідерка нашої команди Еліна Світоліна у другій зустрічі не мала проблем з Катажиною Кавою, яка відстає від українки в рейтингу на понад 150 позицій. 6:2 та 6:1, і суботу справа може навіть не дійти до індивідуальних протистоянь.

Україні достатньо виграти парну зустріч, в якій за нашу команду виступатимуть сестри Людмила і Надія Кіченок. Їм протистоятимуть Мая Хвалінська і Катажина Кава.