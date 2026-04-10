Випадковий розгром у Кракові: «Шахтар» переміг, але не вразив грою

Шість років потому гірники з оновленим складом, сповненим бразильських гравців, протистояли нідерландському колективу, який нині йде шостим у місцевій Ередивізії. Букмекери вважали, що в матчі зійдуться дві фактично рівні команди, і на полі так воно й виглядало. Один нюанс — гірники розгромили-таки суперників . Як? Бразильці роблять різницю в класі!

9 квітня донецький «Шахтар» приймав у Кракові АЗ Алкмар у рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій . Цей поєдинок став історичним: вперше за шість років гірники дісталися до настільки пізньої стадії єврокубків. Востаннє українська команда грала в чвертьфіналі в сезоні 2019/2020. Тоді команду очолював португальський спеціаліст Луїш Кастру, під керівництвом якого «Шахтар» здолав «Базель» в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Як Луческу вчив: бразильці атакують, українці захищаються

«Шахтар» підходив до матчу з АЗ з подвійною мотивацією. Перш за все — Мірча Луческу пішов із життя за три дні до матчу головного клубу своєї кар'єри, тож команда хотіла провести легенду перемогою.

Фото: EPA/UPG Невертон обігрує суперників

Це завдання нинішній тренер «Шахтаря» Арда Туран намагався вирішити за рахунок когорти бразильських гравців, які вийшли на поле з перших хвилин. Судіть самі: з одинадцяти футболістів стартового складу семеро мають бразильський паспорт. Українці натомість закривали чотири позиції: воротарську, центру захисту й опорну зону. Нічого не нагадує? За таким самим принципом упродовж років командою керував Мірча Луческу.

У матчі з АЗ за моменти біля чужих воріт відповідали Еліас, Аліссон, Невертон, Ісаке Сілва й Педріньйо. Туран зробив ставку на їхню індивідуальну майстерність. І, як виявилося, не прогадав, хоч у першому таймі з організацією атак були проблеми. Гірники намагалися грати через фланги, стабільно долучаючи до атак флангових захисників Тобіаса й Енріке. Сировари (прізвисько команди з Нідерландів) грали компактно на своїй половині поля, і, по правді, непогано виходило. Як наслідок, у першому таймі обидві команди не змогли подарувати вболівальникам видовища. Вони завдали 5 ударів на двох — 2 у гірників і 3 у сироварів, і жоден із них не мав навіть натяку на гостроту. Показовим був і відсоток володіння м'ячем: 50 на 50.

Фото: EPA/UPG «Шахтар» – АЗ

Після такого першого тайму на пожвавлення гри годі було й чекати. Футболісти діяли вкрай обережно, тримаючи в голові думку про матч-відповідь. Та й видно було, що на полі зійшлися рівні команди.

Окремо — ірландець Рой Перротт, головна ударна сила АЗ. Його називають новим Кіном (Роббі Кін — легенда збірної Ірландії. — LB.ua), але очікувань він не виправдав. Матч із «Шахтарем» цей форвард собі в актив не запише: жодного справді небезпечного моменту він створити не зміг.

Фото: shakhtar.com Аліссон (ліворуч) пресингує суперника

Другий тайм фактично був продовженням першого за характером протистояння. Так тривало до 72-ї хвилини, коли Педріньйо, один із найдосвідченіших у команді за мірками гірників, спочатку перехопив м'яч у капітана нідерландців Мейнанса, а потім із приблизно 22 метрів без зайвого клопоту наважився на удар. Який це був постріл! Бразилець сильним ударом поклав м'яч під поперечину — і відкрив рахунок у матчі. Ось вона — Бразилія! Ці футболісти можуть організувати гол із нічого, що, власне, й сталося — техніки їм не бракує ніколи. Саме тому «Шахтар» ще в середині двохтисячних зробив ставку саме на латиноамериканців. Луческу поставив би «лайк».

Фото: shakhtar.com Педріньйо після голу

Користуючись боксерською термінологією, АЗ отримав нокдаун, а після цього бразильці дотиснули суперника. Аліссон спочатку першим зорієнтувався на подачі з кутового й потужним ударом прошив воротаря АЗ Зута на 81-й хвилині, а потім завершив гольову атаку на 83-й. У підсумку «Шахтар», який за весь матч награв на 0,78 гола (показник xG, що вказує на потенційні голи з огляду на небезпеку створених моментів. — LB.ua), розгромив суперника з рахунком 3:0. Не зовсім рахунок відповідає характеру гри…

Це підтвердив і тренер гірників Арда Туран на післяматчевій пресконференції.

«Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5–4–1. У другому таймі ми краще були готові до оборони після втрати м'яча, були агресивнішими в пошуку рішень, а коли забили перший гол, змогли знаходити деякі переходи. Ми повинні залишатися скромними», — наголосив турецький спеціаліст.

Туран не будує систему

Попри вкрай позитивний результат, матч гірників залишив змішані емоції. Перше, на що варто звернути увагу, — якість самої гри. Гірники вирвали перемогу завдяки бразильцям, індивідуальні вміння яких і стали вирішальними. А як щодо тактики, домашніх напрацювань? Так, видно було, що гірники підготувалися до суперника, насичували зону перед воротами нідерландців, намагалися розігрувати двійки-трійки на флангах. Водночас системності поки немає.

Фото: EPA/UPG Арда Туран

Команда перемагає завдяки бразильській техніці, помноженій на азарт під час гри. Чи як інакше пояснити рішення Педріньйо другим дотиком після відбору пробити в не найочевиднішій ситуації? До слова, саме цього бразильця, за інформацією ЗМІ, Українська асоціація футболу хоче натуралізувати…

Команда за епоху Арди Турана поки більше покладається на емоційну складову гри, на окремі епізоди, а не на систему. Чи можна грати інакше під керівництвом настільки емоційного тренера? Питання відкрите. Однак, на захист футболістів: на одному характері до чвертьфіналу єврокубку, хай навіть найменш престижного з трьох, не дійдеш. А щоб розраховувати на найвищі місця, потрібно вибудувати сталий малюнок гри й прищепити команді стиль — на напрацюваннях Луческу, хай навіть перевірених, десять років не проїдеш.

Фото: shakhtar.com Гравці «Шахтаря»

А він, звісно, був би радий — команда перемогла. Прекрасний спосіб вшанувати свого колишнього тренера. До речі, гравці грали не лише для Мірчі, а й для свого президента Ріната Ахметова, який уперше з 2014 року дивився матч команди з трибун. Говорити про фартовість президента зарано — повернемося до цього питання ближче до матчу-відповіді в Алкмарі.