Випадковий розгром у Кракові: «Шахтар» переміг, але не вразив грою

Як Луческу вчив: бразильці атакують, українці захищаються
«Шахтар» підходив до матчу з АЗ з подвійною мотивацією. Перш за все — Мірча Луческу пішов із життя за три дні до матчу головного клубу своєї кар'єри, тож команда хотіла провести легенду перемогою.
Це завдання нинішній тренер «Шахтаря» Арда Туран намагався вирішити за рахунок когорти бразильських гравців, які вийшли на поле з перших хвилин. Судіть самі: з одинадцяти футболістів стартового складу семеро мають бразильський паспорт. Українці натомість закривали чотири позиції: воротарську, центру захисту й опорну зону. Нічого не нагадує? За таким самим принципом упродовж років командою керував Мірча Луческу.
У матчі з АЗ за моменти біля чужих воріт відповідали Еліас, Аліссон, Невертон, Ісаке Сілва й Педріньйо. Туран зробив ставку на їхню індивідуальну майстерність. І, як виявилося, не прогадав, хоч у першому таймі з організацією атак були проблеми. Гірники намагалися грати через фланги, стабільно долучаючи до атак флангових захисників Тобіаса й Енріке. Сировари (прізвисько команди з Нідерландів) грали компактно на своїй половині поля, і, по правді, непогано виходило. Як наслідок, у першому таймі обидві команди не змогли подарувати вболівальникам видовища. Вони завдали 5 ударів на двох — 2 у гірників і 3 у сироварів, і жоден із них не мав навіть натяку на гостроту. Показовим був і відсоток володіння м'ячем: 50 на 50.
Після такого першого тайму на пожвавлення гри годі було й чекати. Футболісти діяли вкрай обережно, тримаючи в голові думку про матч-відповідь. Та й видно було, що на полі зійшлися рівні команди.
Окремо — ірландець Рой Перротт, головна ударна сила АЗ. Його називають новим Кіном (Роббі Кін — легенда збірної Ірландії. — LB.ua), але очікувань він не виправдав. Матч із «Шахтарем» цей форвард собі в актив не запише: жодного справді небезпечного моменту він створити не зміг.
Другий тайм фактично був продовженням першого за характером протистояння. Так тривало до 72-ї хвилини, коли Педріньйо, один із найдосвідченіших у команді за мірками гірників, спочатку перехопив м'яч у капітана нідерландців Мейнанса, а потім із приблизно 22 метрів без зайвого клопоту наважився на удар. Який це був постріл! Бразилець сильним ударом поклав м'яч під поперечину — і відкрив рахунок у матчі. Ось вона — Бразилія! Ці футболісти можуть організувати гол із нічого, що, власне, й сталося — техніки їм не бракує ніколи. Саме тому «Шахтар» ще в середині двохтисячних зробив ставку саме на латиноамериканців. Луческу поставив би «лайк».
Користуючись боксерською термінологією, АЗ отримав нокдаун, а після цього бразильці дотиснули суперника. Аліссон спочатку першим зорієнтувався на подачі з кутового й потужним ударом прошив воротаря АЗ Зута на 81-й хвилині, а потім завершив гольову атаку на 83-й. У підсумку «Шахтар», який за весь матч награв на 0,78 гола (показник xG, що вказує на потенційні голи з огляду на небезпеку створених моментів. — LB.ua), розгромив суперника з рахунком 3:0. Не зовсім рахунок відповідає характеру гри…
Це підтвердив і тренер гірників Арда Туран на післяматчевій пресконференції.
«Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5–4–1. У другому таймі ми краще були готові до оборони після втрати м'яча, були агресивнішими в пошуку рішень, а коли забили перший гол, змогли знаходити деякі переходи. Ми повинні залишатися скромними», — наголосив турецький спеціаліст.
Туран не будує систему
Попри вкрай позитивний результат, матч гірників залишив змішані емоції. Перше, на що варто звернути увагу, — якість самої гри. Гірники вирвали перемогу завдяки бразильцям, індивідуальні вміння яких і стали вирішальними. А як щодо тактики, домашніх напрацювань? Так, видно було, що гірники підготувалися до суперника, насичували зону перед воротами нідерландців, намагалися розігрувати двійки-трійки на флангах. Водночас системності поки немає.
Команда перемагає завдяки бразильській техніці, помноженій на азарт під час гри. Чи як інакше пояснити рішення Педріньйо другим дотиком після відбору пробити в не найочевиднішій ситуації? До слова, саме цього бразильця, за інформацією ЗМІ, Українська асоціація футболу хоче натуралізувати…
Команда за епоху Арди Турана поки більше покладається на емоційну складову гри, на окремі епізоди, а не на систему. Чи можна грати інакше під керівництвом настільки емоційного тренера? Питання відкрите. Однак, на захист футболістів: на одному характері до чвертьфіналу єврокубку, хай навіть найменш престижного з трьох, не дійдеш. А щоб розраховувати на найвищі місця, потрібно вибудувати сталий малюнок гри й прищепити команді стиль — на напрацюваннях Луческу, хай навіть перевірених, десять років не проїдеш.
А він, звісно, був би радий — команда перемогла. Прекрасний спосіб вшанувати свого колишнього тренера. До речі, гравці грали не лише для Мірчі, а й для свого президента Ріната Ахметова, який уперше з 2014 року дивився матч команди з трибун. Говорити про фартовість президента зарано — повернемося до цього питання ближче до матчу-відповіді в Алкмарі.