Росії та Білорусі дозволили брати участь в змаганнях з водних видів спорту під своїми прапорами

Українські спортсмени бойкотували таке рішення та відмовились від матчу з Росією.

Міжнародна федерація водних видів спорту повністю зняла санкції з Росії та Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Федерації.

"Спортсмени-старші спортсмени з білоруським або російським спортивним громадянством зможуть брати участь у змаганнях з водних видів спорту так само, як і їхні колеги, що представляють інші спортивні країни, з відповідною формою, прапорами та гімнами", - йдеться в повідомленні.

Росіяни та білоруси зможуть змагатися лише після успішного проходження щонайменше чотирьох антидопінгових контролів та перевірки біографічних даних.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українські спортсмени бойкотували рішення Федерації. Українська збірна з водного поло відмовилася від матчу проти команди Росії в рамках турніру за сьоме місце, внаслідок чого їй зарахували технічну поразку.