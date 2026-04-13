Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Росії та Білорусі дозволили брати участь в змаганнях з водних видів спорту під своїми прапорами

Українські спортсмени бойкотували таке рішення та відмовились від матчу з Росією.

Росії та Білорусі дозволили брати участь в змаганнях з водних видів спорту під своїми прапорами
Фото: Армія Інформ

Міжнародна федерація водних видів спорту повністю зняла санкції з Росії та Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Федерації.

"Спортсмени-старші спортсмени з білоруським або російським спортивним громадянством зможуть брати участь у змаганнях з водних видів спорту так само, як і їхні колеги, що представляють інші спортивні країни, з відповідною формою, прапорами та гімнами", - йдеться в повідомленні.

Росіяни та білоруси зможуть змагатися лише після успішного проходження щонайменше чотирьох антидопінгових контролів та перевірки біографічних даних.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українські спортсмени бойкотували рішення Федерації. Українська збірна з водного поло відмовилася від матчу проти команди Росії в рамках турніру за сьоме місце, внаслідок чого їй зарахували технічну поразку.

Читайте також
