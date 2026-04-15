Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного і "Атлетіко" стали першими півфіналістами

Український захисник знову не отримав довіри від тренера у єврокубковій грі.

У футбольній Лізі чемпіонів визначилися переможці двох чвертьфінальних пар. Боротьбу за трофей продовжує "ПСЖ", за який виступає українець Ілля Забарний.

Чемпіону Франції і чинному володарю трофея вдалося вдруге обіграти "Ліверпуль". Капітан збірної України у березневих матчах, на жаль, участі у єврокубковій грі знову не брав, просидівши усі 90 хвилин на лаві запасних.

Без нього парижани не пропустили, натомість у другому таймі зняли усі питання про того, хто у цій парі сильніший дублем Усмана Дембеле. 2:0 - перемога французів.

Більше інтриги було у Мадриді, де "Атлетіко" зміг відстояти перевагу у два м'ячі, здобуту над "Барселоною" тиждень тому. Хоча підопічні Дієго Сімеоне горіли до 24-ої хвилини 0:2. На голи Ямаля і Торреса ще до перерви відповів Лукман, збивши натхнення на камбек у каталонців.

У другому таймі гості ще й залишилися у меншості, тож "матрацникам" вдалося відстояти потрібний їм результат. Поразка 1:2, але далі йде мадридська команда.