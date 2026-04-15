Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного і "Атлетіко" стали першими півфіналістами

Український захисник знову не отримав довіри від тренера у єврокубковій грі.

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного і "Атлетіко" стали першими півфіналістами
Ліверпуль - ПСЖ 0:2
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів визначилися переможці двох чвертьфінальних пар. Боротьбу за трофей продовжує "ПСЖ", за який виступає українець Ілля Забарний.

Чемпіону Франції і чинному володарю трофея вдалося вдруге обіграти "Ліверпуль". Капітан збірної України у березневих матчах, на жаль, участі у єврокубковій грі знову не брав, просидівши усі 90 хвилин на лаві запасних. 

Без нього парижани не пропустили, натомість у другому таймі зняли усі питання про того, хто у цій парі сильніший дублем Усмана Дембеле. 2:0 - перемога французів.

Більше інтриги було у Мадриді, де "Атлетіко" зміг відстояти перевагу у два м'ячі, здобуту над "Барселоною" тиждень тому. Хоча підопічні Дієго Сімеоне горіли до 24-ої хвилини 0:2. На голи Ямаля і Торреса ще до перерви відповів Лукман, збивши натхнення на камбек у каталонців. 

У другому таймі гості ще й залишилися у меншості, тож "матрацникам" вдалося відстояти потрібний їм результат. Поразка 1:2, але далі йде мадридська команда.

﻿
Читайте також
