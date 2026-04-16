Як надурили королівський клуб і чому «Арсенал» не заслуговує на фінал Ліги чемпіонів — читайте в огляді LB.ua.

Цікаво, що в грі на «Альянц Арені» в Мюнхені, як і на «Ванда Метрополітано» в Мадриді 14 квітня, головним героєм чи злодієм, залежно від кольору фанатських секторів, став арбітр матчу. Різниця в тому, що Клеман Тюрпен, який обслуговував поєдинок «Барселони» й «Атлетіко», вилучив Еріка Гарсію за фол останньої надії в ситуації, коли каталонці й так поступалися. Славко Вінчич, арбітр матчу «Реала» й «Баварії», натомість зруйнував ритм гри, відправивши Едуардо Камавінгу відпочивати за неспортивну поведінку.

Матчі-відповіді другого ігрового дня були кардинально різними. Якщо в парі «Баварії» й «Реала» вболівальники відчули повний спектр емоцій через дитячі помилки гравців, велику кількість голів — 7 на двох — і суддівське рішення, яке суттєво вплинуло на гру, то матч «Арсенала» і «Спортінга» ніхто й не згадає через декілька років. Нічого згадувати.

Найкращий матч чвертьфіналів

«Реал» приїхав на «Альянц Арену» після домашньої поразки 1:2 в першому матчі між командами, тож був змушений атакувати. Мюнхенці тим часом розуміли, що на їхню користь буде фактор домашніх трибун.

Розпочали без зайвих формальностей. Мануель Ноєр, голкіпер німців, помилився з пасом і замість свого захисника викотив прямо під удар Арді Гюлеру. Турок сповна скористався шансом, завдавши бездоганного удару в дотик у напрямку порожніх воріт — 0:1. Явно не на такий старт розраховував тренер «Баварії» Венсан Компані…

Німці відігралися швидко: за 5 хвилин опорник Павловіч опинився на лінії воріт під час кутового й навіть без стрибка пробив головою у площину буквально з декількох сантиметрів. Андрій Лунін тим часом намагався зорієнтуватися під час кутового, який, видно, був домашньою заготовкою мюнхенців. Павловіч, Кейн, Та, Упамекано й інші затисли нашого Андрія, який не зміг зіграти на виході. Здається, напрацювання «Арсенала» під час кутових активно переймають інші.

Загалом можна зауважити, що стартовий обмін голами був лише передмовою до результативної перестрілки команд. Матч-відповідь нагадував перше протистояння між командами, в якому «Баварія» переважно грала першим номером, поки «Реал» зусиллями Вінісіуса й Мбаппе намагався зловити суперника на контратаках.

На 29-й хвилині Гюлер зробив дубль, реалізувавши штрафний з приблизно 23 метрів до воріт Ноєра. Мануель дотягнувся до м’яча, але перевести його на кутовий не зміг. Не дарма в Туреччині Арду вважають головним талантом покоління.

Команди й не думали гальмувати. На 38-й хвилині гол до власного активу записав Гаррі Кейн. Він гросмейстерськи вибрав позицію в штрафному Луніна й, отримавши м’яч, відправив його під праву стійку.

«Реал» не відпускав і знову вийшов уперед зусиллями Мбаппе, який завершив стрімку контратаку своєї команди. На перерву команди пішли за рівного рахунку за сумою двох матчів.

У другому таймі обидва колективи, стомлені активними діями попереду, взяли паузу. Однак раз по раз моменти виникали. В «Баварії» за це відповідав Олісе, який намагався знайти своїми «радіокерованими» пасами Кейна й Діаса. У «Реала» за креатив відповідали ті ж Віні й Мбаппе. Аналізувати якісь окремі компоненти гри складно, оскільки обидві команди найвищого рівня й діяли відповідно. Висока швидкість, індивідуальна майстерність, завдяки якій, до прикладу, Менді вдавалося приборкувати «мертві» паси, а Кімміху — легко виходити з-під пресингу.

Матч був ідеальною рекламою футболу для людини, яка ніколи його не дивилася. Бо ж команди продемонстрували, як грати результативно й водночас красиво. Ближче до 70-ї хвилини все ж гравці почали зважати на результат матчу й не загострювали без потреби. «Реал» вирішив зміцнити центр поля, випустивши замість атакувального Діаса більш захисного футболіста — Камавінгу.

Француз спочатку отримав жовту картку за жорсткий підкат, а потім побачив перед собою й другу жовту. Півзахисник вдарив Кейна по ногах, а після цього взяв м’яч у руки й побіг. Очевидно, футболіст хотів дещо пригальмувати потенційну контратаку суперника, але натомість не на жарт розізлив арбітра Славка Вінчича. Як наслідок, останній вилучив Камавінгу, залишивши «Реал» у меншості перед чемпіонськими хвилинами. Цим сповна скористалися мюнхенці. Спочатку Діас зрівняв рахунок у матчі прицільним ударом з меж штрафної на 89-й хвилині, а потім Олісе поставив масну крапку обвідним ударом у доданий час.

Матч завершився так, як і тривав, — гаряче. Гюлер, автор дублю, отримав ще одну червону картку за розмови, поки футболісти чубилися між собою.

Головний тренер мадридців Арбелоа після матчу взагалі заявив, що арбітр зіпсував гру.

«Не можна видаляти гравця за таке. Думаю, суддя навіть не знав, що в нього жовта картка. Суддя зіпсував гру і весь матч. Червона картка вирішила результат матчу? Це очевидно», — наголосив він.

Хай там як, констатуємо, що честь іспанського футболу в Лізі чемпіонів цьогоріч захищатиме лише мадридське «Атлетіко»... На шляху до фіналу в матрасників буде «Арсенал», який від матчу до матчу дивує своєю блідою грою.

Найгірший матч чвертьфіналів

Сказати, що хтось очікував від матчу-відповіді «Арсенала» й «Спортінга» феєрії, не можна, однак і того, що сталося, передбачити було важко. У першому матчі між командами фінальний результат визначили на останніх хвилинах другого тайму. Загалом жодна з команд не створила багато моментів, тож підсумок був закономірним.

Яку мету ставили команди в другому матчі, зрозуміти важко. Та й статистика вказує на те, що гра була максимально нудною. Судіть самі: рахунок — 0:0, володіння м’ячем — 50 на 50, удари — 15–8 на користь канонірів, з яких по одному в площину воріт, xG — 0,64 проти 0,29…

Найнебезпечніший епізод у першому таймі виник у «Спортінга». Катаму відгукнувся на навіс Араухо й пробив у стійку воріт Раї. Каноніри відповіли ударом у стійку Троссарда після кутового в другому таймі. Більше небезпечних моментів за 90 хвилин і не було. Однак головного тренера «Арсеналу» Мікеля Артету все влаштувало.

«Нам довелося зробити це в особливий спосіб, без багатьох важливих гравців, тому це велика заслуга команди. Я особливо радий за вболівальників, тому що сьогодні вони були поруч із командою. На нас чекають два чарівні вечори — один у Мадриді, а інший тут. Чи бачив я вогонь, якого вимагав? 100%. Особливо у важкі моменти, коли ми втрачали м’яч за нетипових для нас обставин — кожен був готовий викластися на повну», — сказав іспанський тренер після гри.

Судячи з усього, Артета залишився задоволений. Глядачі на «Емірейтс» — навряд чи.

Цікаво, чи зможе «Арсенал» пройти кризове «Атлетіко»? Навіть якщо так — переможця цьогорічного розіграшу визначатимуть у Парижі й Мюнхені.