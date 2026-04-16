Ліга чемпіонів: Лунін пропустив чотири рази від "Баварії", "Реал" вилетів

Невдалий вечір для українського голкіпера та його команди.

Ліга чемпіонів: Лунін пропустив чотири рази від "Баварії", "Реал" вилетів
Баварія - Реал 4:3
Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним на воротах завершив боротьбу у Лізі чемпіонів. На виїзді "вершкові" добряче попсували нерви мюнхенській "Баварії", але так і не змогли відіграти відставання в один м'яч після першої гри.

Після помилки Мануеля Ноєра Арда Гюлер забив найшвидший гол "Реала" в єврокубковій історії - вже на 35-ій секунді. На жаль для нейтральних українських вболівальників, Лунін відповів своєю невдалою дією на кутовому, дозволивши відзначитися Павловичу.

Гюлер оформив дубль зі штрафного, але мюнхенці знову відігралися зусиллями Гаррі Кейна. Втретє вивів вперед гостей Кіліан Мбаппе. І на цьому шалений перший тайм завершився.

Після перерви тривалий час здавалося, що "Реал" все ж вигриз собі екстратайми. Проте кінцівка залишилася повністю за "Баварією", яка була в більшості після вилучення Камавінги. Луїс Діас і Майкл Олізе довершили справу - 4:3 на користь німецького чемпіона.

Паралельний матч видався повною протилежністю - нуль голів і майже відсутні удари в площину воріт. "Арсенал" такий сценарій влаштував - саме лондонці пройшли у півфінал за рахунок перемоги тижневої давнини.  

