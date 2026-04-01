"Шахтар" став півфіналістом Ліги конференцій

Донецький клуб усього в двох кроках від фіналу єврокубка.

"Шахтар" став півфіналістом Ліги конференцій
АЗ - Шахтар 2:2
Фото: EPA/UPG

"Шахтар" у виїзному матчі з нідерландським "АЗ" зміг зберегти перевагу, здобуту у першому поєдинку тижневої давнини, і оформив путівку до першого в своїй історії півфіналу Ліги конференцій.

Після безгольового першого тайму герой зустрічі у Кракові Аліссон вивів підопічних Арди Турана вперед. Господарі відповіли голами Йенсена і Сіна, але Лука Мейрелеш відновив рівновагу і поставив крапку у протистоянні. 2:2 - донецький клуб заробляє важливі очки для України до таблиці коефіцієнтів і продовжує шлях за єврокубком.

У півфіналі суперником "гірників" стане англійський "Крістал Пелас", який на стадії ліги грав з київським "Динамо" і був сильнішим за чемпіона України 2:0. 

Фінал Ліги конференцій цьогоріч прийматиме німецький Лейпциг. 

