Карнавал в Алкмарі. «Шахтар» уперше за шість років вийшов у півфінал єврокубка

До матчу з АЗ підопічні Арди Турана підходили із суттєвою перевагою у три голи після номінально домашнього матчу в Кракові тиждень тому. Можна було припустити, що цього запасу українцям вистачить з головою, але минулі результати команди доводили інше. Згадаймо гру з «Лехом», у якій гірники ледь не розтринькали перевагу в два м’ячі.

Мотивувати «Шахтар» додатково сенсу не було — можливість зіграти у півфіналі, хай навіть найменшого з трьох єврокубкових турнірів, престижна для будь-якого футболіста. Додаймо до цього обставини, за яких гірники змушені діставатися до матчів Ліги конференцій: відсутність домашньої арени, постійні обстріли, вимушені переїзди. Вийти до півфіналу в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну — це зовсім інший рівень.

Турнірне завдання, як завжди, поклали на плеяду молодих бразильців, захищених ззаду українськими опорними півзахисниками й захисниками. І це спрацювало — хоч питань після матчу менше не стало. Як «Шахтар» пробився до півфіналу, чому команді не вистачає стабільності й з ким зіграють гірники далі — читайте в огляді на LB.ua.

Карнавал в Алкмарі. «Шахтар» уперше за шість років вийшов у півфінал єврокубка
Невертон намагається обіграти суперника на фланзі
Фото: shakhtar.com

Пожертвували єврокубком

Тренер АЗ Лерой Ехтельд перед грою натякав, що знехтує Лігою конференцій на користь фіналу Кубка Нідерландів, запланованого на 19 квітня. Там і суперник полегше, і загалом турнір простіший. Для клубу, футболісти якого не тримали трофеї в руках уже шість років, легше відмовитися від примарного титулу чемпіонів Ліги конференцій, ніж від національного кубка, від якого відділяє один матч. Тому одразу шестеро футболістів стартового складу з першого матчу АЗ і «Шахтаря» у нідерландців дивилися за домашнім поєдинком із лави запасних. Це стосується, зокрема, й Троя Перрота, який наколотив уже 29 голів у поточному сезоні.

Футболісти «Шахтаря» перед матчем
Фото: shakhtar.com
Футболісти «Шахтаря» перед матчем

Коуч «гірників» натомість готувався до активного захисту. Інакше двоє українців у центрі поля — Олег Очеретько й Єгор Назарина — зі стартових хвилин не з’явилися б. Вони мали виконувати оборонну роботу, поки бразильці шукали б лазівки до воріт АЗ. Туран змінив лише двох гравців порівняно з першим матчем. Герой першої гри Педріньйо тим часом відпочивав.

Гірники відпрацьовують у захисті
Фото: shakhtar.com
Гірники відпрацьовують у захисті

Стартові склади команд найкраще демонструють пріоритети тренерів. Туран поклав усе на прохід у півфінал, а Ехтельд розраховував вводити основні сили лише за умови правильного для нідерландців перебігу гри. Цього, на щастя для гірників, не сталося.

Яскраво, але не системно

Упродовж гри гірники з перших хвилин намагалися грати першим номером. Футболісти комбінували, підтискали суперників на окремих ділянках поля й, здавалося, були близькими до голу. Однак простежувалася вже стала проблема епохи Турана — відсутність системності. Бразильські юнаки, які ще тиждень тому розривали фланги нідерландців, цього разу діяли хаотичніше. Аліссон не завжди ділився м’ячем із Кауаном Еліасом, хоч той був у кращій позиції, Невертон замість пасу пробував обіграти пів команди… Не все вдавалося й Ісаку Сілві, хоч він був загрозливим. Гра гірників нагадувала карнавал — стихійний, яскравий, непередбачуваний. Коли все складається — це видовище. Коли ні — біда.

Вінісіус Тобіас готує удар
Фото: shakhtar.com
Вінісіус Тобіас готує удар

У першому таймі футболісти «Шахтаря» більше контролювали м’яч (56 на 44), завдали більше ударів (8 проти 3) і загалом виглядали швидшими. Інакше пояснити одразу чотири жовті картки для гравців АЗ не можна — вони відверто не встигали за гірниками.

Результат гірників влаштовував повністю, а от щодо реалізації були зауваження. Тому в другому таймі бразильці все ж почали помічати один одного. В одному з таких епізодів Кауан Еліас знайшов пасом Аліссона, який легко переграв голкіпера й відкрив рахунок на 58-й хвилині. З огляду на характер гри можна було припустити, що цей гол стане останнім, але нідерландці таки показали зуби.

Кауан Еліас втікає від переслідувача
Фото: shakhtar.com
Кауан Еліас втікає від переслідувача

Спочатку Дженсен на 73-й хвилині реалізував штрафний удар, а потім Шін отримав пас від Ковача у штрафному Різника й в один дотик пробив під стійку. На більше сил в АЗ не було, а от «Шахтар» закінчував гру оновленою лінією нападу — Туран замінив одразу чотирьох гравців групи атаки. У підсумку в одній із контратак Феррейра протягнув м’яч флангом і відпасував на Мейрелліша. Останній не схибив — 2:2 на 83-й хвилині. Після цього обидві команди відверто догравали.

Невертон під час гри
Фото: shakhtar.com
Невертон під час гри

У підсумку «Шахтар» готуватиметься до півфіналу проти «Крістал Пелес», а АЗ — до кубкового фіналу з НЕК. Тренер гірників після матчу побажав суперникам удачі й недвозначно натякнув, що розкусив плани нідерландців пожертвувати грою проти «Шахтаря».

«Насамперед хочу подякувати АЗ Алкмар за боротьбу і побажати їм успіху у фіналі Кубка Нідерландів наступної неділі. Вони мають великий потенціал, і це був справді цінний досвід для нас. І я щиро їх поважаю», — заявив турецький спеціаліст на пресконференції.

Арда Туран
Фото: shakhtar.com
Арда Туран

Матч із АЗ став лакмусовим папірцем для «Шахтаря», який і досі грає як пощастить. Якщо бразильці спіймають свої ритми, то все буде добре, а якщо ні?... Це завдання якраз повинен вирішити Арда Туран, бо наступного суперника бразильською самбою не вразиш.

Сьомий український півфінал в історії

Перемога над АЗ дозволила гірникам уперше за шість років пройти до півфіналу єврокубка. Востаннє «Шахтар» грав на стадії 1/2 фіналу Ліги Європи у 2020 році. Тоді підопічні Луїша Каштру протистояли «Інтеру» в одноматчевому «ковідному» розіграші. Той поєдинок завершився розгромною поразкою — 0:5.

АЗ – «Шахтар»
Фото: shakhtar.com
АЗ – «Шахтар»

Загалом українська команда вже всьоме в історії незалежності вийшла до півфіналу європейського клубного турніру, «Шахтар» — учетверте. Лише одного разу українська команда вигравала кубок — гірникам це вдалося у 2009 році.

Цьогоріч на шляху до фіналу гірники зустрінуться з «Крістал Пелес». Англійський клуб зараз посідає 13-те місце в Прем’єр-лізі — але порівнювати АПЛ і УПЛ некоректно. Перший матч відбудеться 30 квітня, гра-відповідь — 7 травня.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
﻿
