"Чернігів" з Першої ліги став сенсаційним фіналістом Кубка України з футболу

Команда провела майже увесь матч в меншості, але втримала ворота на замку.

У другому півфіналі Кубка України з футболу представник Першої ліги "Чернігів" спромігся не програти і перевести справу у серію пенальті проти харківського "Металіста 1925".

Команда з УПЛ була абсолютним фаворитом, особливо після того, як вже на 4-ій хвилині чернігівці залишилася в меншості внаслідок грубого фолу Шушка, який арбітр покарав прямою червоною карткою.

Увесь регламентований час "Металіст 1925" атакував і назбирав аж 31 удар, з яких 13 у площину. Суперник відповів нулем - команда з нижчого дивізіону просто стояла на відбій, і це спрацювало.

Попри колосальну перевагу, харків'яни так і не змогли пробити голкіпера "Чернігова" Татаренка. Після 90 хвилин за регламентом одразу пробивали пенальті.

У серії влучнішими були чернігівці, що дозволило їм стати лише другою командою в історії після "Інгульця", яка вийшла у фінал Кубка, виступаючи у Першій лізі. 20 травня сенсаційний клуб зіграє за трофей з "Динамо" у Львові.