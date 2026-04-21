Карлос Алькарас став найкращим спортсменом 2025 року за версією Laureus

Іспанський тенісист Карлос Алькарас був визнаний найкращим спортсменом 2025 року за версією престижної нагороди Laureus World Sports Reward.

22-річний володар кар'єрного Великого шолому побив рекорд як наймолодший переможець в історії церемонії.

У голосуванні іспанець випередив свого колегу за цехом італійця Янніка Сіннера, французького футболіста Усмана Дембеле, шведського світового рекордсмена у стрибках з жердиною Армана Дюплантіса, співвітчизника і мотогонщика Марка Маркеса, а також словенського велогонщика Тадея Погачара.

У 2025 році Алькарас виграв "Роллан Гаррос" та Відкритий чемпіонат США, а також доходив до фіналу Вімблдону.