Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Карлос Алькарас став найкращим спортсменом 2025 року за версією Laureus

Наймолодший переможець спортивної премії в історії.

Карлос Алькарас
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Карлос Алькарас був визнаний найкращим спортсменом 2025 року за версією престижної нагороди Laureus World Sports Reward.

22-річний володар кар'єрного Великого шолому побив рекорд як наймолодший переможець в історії церемонії. 

У голосуванні іспанець випередив свого колегу за цехом італійця Янніка Сіннера, французького футболіста Усмана Дембеле, шведського світового рекордсмена у стрибках з жердиною Армана Дюплантіса, співвітчизника і мотогонщика Марка Маркеса, а також словенського велогонщика Тадея Погачара.

У 2025 році Алькарас виграв "Роллан Гаррос" та Відкритий чемпіонат США, а також доходив до фіналу Вімблдону. 

﻿
