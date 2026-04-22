​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Sport

Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Він продовжить роботу в УАФ на посаді віцепрезидента та члена Виконавчого комітету. 

Сергій Ребров після матчу
Фото: Дан Балашов/УАФ

Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу. 

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зазначається, що УАФ та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці. 

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Зазначається, що Ребров продовжить бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.

Хто стане новим головним тренером збірної України, буде повідомлено пізніше.

  • Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи. Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього збірна боролася за вихід на Чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося.
Читайте також
