Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зазначається, що УАФ та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Зазначається, що Ребров продовжить бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.

Хто стане новим головним тренером збірної України, буде повідомлено пізніше.