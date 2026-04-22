Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Зазначається, що УАФ та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці.
"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.
Зазначається, що Ребров продовжить бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.
Хто стане новим головним тренером збірної України, буде повідомлено пізніше.
- Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи. Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього збірна боролася за вихід на Чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося.