Клуб УПЛ дискваліфікували з Кубка України через порушення регламенту

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав криворізький "Кривбас" за грубе порушення регламенту у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти ФК "Чернігів".

Як пише сайт УАФ, під час матчу, у якому команда з найвищого дивізіону зрештою переграла чернігівців лише у серії пенальті, тренерський штаб "Кривбасу" припустився помилки: на полі після однієї із замін було одночасно 8 легіонерів, а не 7, як це дозволяють правила.

За недотримання ліміту криворіжцям зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, тож їхнє місце в 1/8 фіналу Кубка дістанеться "Чернігову".