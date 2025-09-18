Збірна України з волейболу програла Італії і завершила виступи на Чемпіонаті світу

В активі підопічних Рауля Лосано одна перемога на груповому етапі ЧС.

Збірна України грає проти італійців

Збірна України з волейболу поступилася команді Італії у третьому раунді групового етапу Чемпіонату світу на Філіппінах.

Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

«Синьо-жовті» не змогли виграти жоден сет у чинних чемпіонів світу з волейболу – 0:3 (21:25, 22:25, 18:25).

Внаслідок поразки збірна України посіла третю сходинку групи F і завершила виступи на світовій першості. В плей-оф вийшли команди Бельгії (8 очок) й Італії (7).

Нагадаємо, у стартовому матчі ЧС українці поступилися Бельгії (0:3), а потім розгромили Алжир (3:0).