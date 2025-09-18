Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСпорт

Українська борчиня Алла Белінська стала чемпіонкою світу

Це перше золото українських борців у Загребі-2025.

Фото: UWW

Україна здобула перше “золото” на Чемпіонаті світу з боротьби у Загребі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді і спорту України.

У фіналі вагової категорії до 72 кг українська борчиня Алла Белінська була сильніша за Нерсін Баш з Туреччини (6:0).

Це також перше світове золото в кар’єрі спортсменки, яка цього року стала чемпіонкою Європи.

На шляху до перемоги Белінська здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та Нурзат Нуртаєву з Киргизстану (11:6).

Чемпіонат світу триватиме до 21 вересня.
