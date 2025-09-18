У фінал ЧС-2025 зі спортивної боротьби вийшла українка Алла Белінська

У фінал ЧС-2025 зі спортивної боротьби, який триває у Загребі, вийшла українка Алла Белінська.
Про це повідомляє Укрінформ.
Алла Белінська вийшла у фінал вагової категорії до 72 кг.
У попередніх сутичках Белінська перемогла хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та представницю Киргзстану Нурзат Нуртаєву (11:6).
У фіналі 18 вересня українська спортсменка змагатиметься з представницею Туреччини Несрін Баш.
- Україна виборола першу медаль на ЧС-2025 з вільної боротьби серед жінок. Марія Винник виграла "срібло" у ваговій категорії до 59 кг.