У фінал ЧС-2025 зі спортивної боротьби вийшла українка Алла Белінська

У фіналі 18 вересня українська спортсменка змагатиметься з представницею Туреччини Несрін Баш.

У попередніх сутичках Белінська перемогла хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та представницю Киргзстану Нурзат Нуртаєву (11:6).

Алла Белінська вийшла у фінал вагової категорії до 72 кг.

У фінал ЧС-2025 зі спортивної боротьби , який триває у Загребі, вийшла українка Алла Белінська.

Українська спортсменка у фіналі змагатиметься з представницею Туреччини Несрін Баш.

