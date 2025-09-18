«Сталося те, що мало статися». Світоліна й Костюк вивели Україну в півфінал командного Чемпіонату світу з тенісу

Про перемоги Костюк і Світоліної, емоції на корті й майбутній півфінал проти чинних чемпіонок світу ми поспілкувалися із колишнім зірковим українським тенісистом, а нині військовослужбовцем Сергієм Стаховським.

У чвертьфіналі на «синьо-жовтих» чекало випробування у вигляді потужної збірної Іспанії. Іспанкам теж було несолодко, адже їм протистояли Костюк і Світоліна – найкращі українські тенісистки сьогодення. Марта добре почала, а Еліна закріпила успіх нашої команди . Наступні – італійки.

У квітні цього року жіноча збірна України з тенісу обіграла Швейцарію і вперше в історії відібралася у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг – командного ЧС з тенісу. Нашу команду на турнірі представляють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева й сестри Надія і Людмила Кіченок на чолі з Іллею Марченком. Солідна компанія!

Майстер-клас Марти Костюк

Першою на тенісний корт у Китаї вийшла Марта Костюк. Її суперницею стала 51-ша ракетка світу й друга ракетка Іспанії Джессіка Бузас.

Поєдинок розпочався з упевненого ривку від іспанки, втім українка змогла опанувати емоції й нав’язала свій теніс. Врешті партія перейшла на тай-брейк, де перемогу святкувала Марта з рахунком 7:4.

У другому сеті Костюк віддала суперниці лише два гейми, відтак довела гру до переможного для України завершення.

Марта Костюк (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – 2:0 (7:6(4), 6:2)

Колишня перша ракетка України серед чоловіків Сергій Стаховський переконаний, що матч Костюк заклав фундамент для впевненої перемоги над Іспанією.

«Класний матч, дуже нервовий початок, але потім дуже впевнено. Якість матчу дуже сподобалася. Марта у другому сеті почала домінувати, вона відпустила свої руки, і вони почали грати швидше. Суперниця просто не встигала за нею. Ця перемога, я вважаю, була дуже важливою в контексті того, щоб Еліна набагато легше почала другий матч проти Іспанії», – пояснив він.

Марта натомість після поєдинку зазначила, що на перемогу її надихнули українські вболівальники:

«По-перше, я хочу подякувати українським глядачам за неймовірну підтримку. Це було дивовижно, дякую! Представляти свою країну тут, на Кубку світу, бути тут, незалежно від того, перемога це чи поразка, – велика честь.

Джессіка – неймовірний боєць, у неї був чудовий сезон, тож для мене це був дуже-дуже непростий матч. Я готувалася до нього ще з US Open, коли ми грали одна проти одної в парі. Я вже тоді вивчала те, як вона грає (усміхається, – LB.ua).

Думаю, що в першому сеті гра йшла то вгору, то вниз. На старті мені не вдавалося знайти свою гру, бо умови тут трохи непрості. Я також не була до кінця впевненою в тому, як гратиме Джессіка, адже це наша перша зустріч. Також були трохи нерви, бо мені не хотілося, щоб цей сет переходив на тай-брейк, адже моя статистика цього року не така, якою можна пишатися (сміється, – LB.ua). Це було дуже напружено, я просто намагалася залишатися терплячою і боротися за кожен м’яч. У нас був неймовірний розіграш, який я виграла й заробила сетбол.

Це була напружена битва. У другому сеті я одразу поступалася з брейком. Мені здавалося, що Джессіка хоче ще більше показати на корті й намагається робити більше. Мені було важко з цим упоратися, але важливо було продовжувати діяти в тому ж дусі, що я й намагалася робити. Глядачі також сильно допомогли мені сьогодні. Вийти вперед 1:0 – це дуже-дуже важливо. Зараз з нетерпінням чекаю матчу Еліни, щоб підтримувати її», – сказала Марта одразу після своєї перемоги.

Трилер Світоліної

Хоча Еліні Світоліній справді мало б бути морально легше грати проти Паули Бадоси після перемоги Марти Костюк, зі старту стало зрозуміло, що примі українського тенісу буде складно. Еліна й Паула по черзі брали гейм на своїй подачі, втім вирішальними стали 11-й та 12-й гейми у першій партії за рахунку 5:5. Світоліна програла два гейми поспіль і віддала суперниці першу партію… Довелося відіграватися!

Шансів на помилку не залишилося, і саме в цей момент ми побачили ту Світоліну, яку так любимо – зібрану, впевнену в собі й кожній своїй дії на корті. Еліна боролася за кожен м’яч і в другому сеті віддала іспанці лише два гейми.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна грає за збірну України

Як наслідок, матч перейшов у вирішальну, третю партію. Українка повела у три гейми, однак Бадоса за рахунку 1:4 зуміла відновити паритет. Тут Світоліна знову «включилася», перехопила ініціативу й принесла Україні таку бажану перемогу. Півфінал Кубка Біллі Джин Кінг попереду!

Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) – 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)

Сергій Стаховський високо оцінив гру Еліни Світоліної в другому сеті й відзначив, що українка продемонструвала притаманну їй психологічну стійкість.

«На початку матчу вона мала всі шанси робити брейк, але, на жаль, не склалося. Але, якщо чесно, я побачив майже ідеальний другий сет від Еліни. Насправді, дуже багато шансів на брейк було й у третьому сеті. Ми всі бачимо, яка Еліна психологічно стійка гравчиня. Це при тому, що Бадоса завелася, зробила брейк, рахунок став 4:4! Еліна все одно відіграла свою подачу і зробила 5:4. Там були шанси перемагати 6:4 і закривати матч, але Бадоса знову завелася, знову відіграла. Я вважаю, що Еліна показала психологічно й фізично свій клас, вона переграла Бадосу! Це був дуже якісний матч. Якщо чесно, я вважав нас фаворитами ще з самого початку. Сталося те, що мало статися», – запевнив Стаховський.

Еліна після перемоги не стримувала своїх емоцій.

«Однозначно, я дуже задоволена нашим командним виступом, не тільки своїм власним. Це вимагає великої команди, багатьох людей, які є тут і носять форму української збірної, а також уболівальників. Це дуже важливе очко для нас, для нашої країни, адже ми вперше пройшли до півфіналу.

Як мені вдалося вистояти в цьому матчі? Звичайно, мені допомагало те, що за моєю спиною була вся команда. Паула – чудова тенісистка і сильний боєць. Мені треба було справді наполегливо поборотися, щоб виграти цей матч. Я намагалася зосередитися на кожному розіграші. Підтримка на трибунах була чудовою. Тому з цього вийшла справді хороша битва», – зізналася вона.

Перемогти королев, щоб стати королевами

У півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України зіграє проти чинних чемпіонок турніру – команди Італії, яка у своєму чвертьфіналі здолала представниць Китаю.

Лідерка збірної України Еліна Світоліна вже наголосила на тому, що «синьо-жовті» налаштовані на перемогу.

«Які очікування від півфіналу? Наша мета, однозначно, – це перемога. Ми тут, щоб добре виступити, щоб виграти весь турнір. Я відчуваю, що ми вже отримаємо багато задоволення від перебування тут. Умови на цьому турнірі ідеальні, чудово просто бути тут, а вийти в півфінал – це бонус для нас», – сказала перша ракетка України.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Як зазначає Сергій Стаховський, Україні під силу не лише перемогти Італію, а й стати переможницями турніру.

«Варто замахнутися на перемогу, у нас дуже комплексна команда, я в них вірю», – підсумував колишній тенісист.

Півфінальний поєдинок Україна – Італія відбудеться в п’ятницю, 19 вересня. Орієнтовний старт – о 12:00 за Києвом.