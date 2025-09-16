Одна медаль, спірне суддівство й істерика російського грузина: збірна України з боксу завершила виступ на ЧС

Про виступи українців на ЧС, особливості суддівства, сутички з олімпійськими призерами й ганебну поведінку росіянина з грузинським паспортом – на LB.ua.

Ми поговорили з президентом Федерації боксу України (ФБУ) Олегом Ільченком, учасником змагань Матвієм Ражбою і єдиним українським призером турніру Данилом Жасаном, щоб з’ясувати, як вони оцінюють Чемпіонат світу й чому не вдалося здобути більше нагород.

Попри посередній виступ за кількістю нагород, варто відзначити, що низка боксерів продемонструвала якісний бокс. Ба більше, часом здавалося, що судді працюють упереджено. Не найліпшим був і жереб для наших боксерів…

У Ліверпулі завершився перший Чемпіонат світу з боксу, який відбувся під егідою World Boxing. Збірна України поїхала на турнір у повному складі: по десять чоловіків і жінок. Водночас наша команда змогла здобути лише одну нагороду. «Бронзу» у ваговій категорії до 85 кілограмів виборов Данило Жасан.

Новий етап розвитку ФБУ

Чемпіонат світу з боксу в Ліверпулі точно став особливим для кожного та кожної представниці України, адже вперше його проводила новостворена організація World Boxing. Її створили на заміну IBA (Міжнародній асоціації боксу), яку очолює росіянин Умар Кремльов. До слова, мер Києва й за сумісництвом колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко свого часу говорив, що прізвище Кремльов керівник IBA взяв, щоб прислужитися Кремлю…

Попри критику Федерації боксу України й чутки про те, що команда не поїде в Ліверпуль, усе сталося з точністю до навпаки. Команда в повному складі прибула на ЧС і була представлена в кожній ваговій категорії.

Єдина медаль збірної

Хоч представництво було серйозним, в активі збірної України лише одна медаль. Її в категорії до 85 кілограмів здобув Данило Жасан.

Фото: instagram.com/zhassssss Данило Жасан перед турніром

На шляху до медалі Данило здолав німця Аммара Абдуллджабара, ірландця Браяна Лі Кеннеді й колишнього представника Росії, а нині – Грузії, Георгія Кушиташвілі. Не дивно, що саме бій проти грузинського росіянина на стадії чвертьфіналу завершився скандалом. Чого ще очікували організатори, дозволивши росіянину брати участь у турнірі…

Поєдинок тривав усього пів раунда, після чого його зупинили через розсічення у Кушиташвілі. У підсумку лікарка заборонила йому продовжувати бій. У таких випадках переможця визначають судді, які цього разу віддали перевагу нашому боксеру – 4:1.

Фото: ФБУ Український боксер Данило Жасан

Далі почалося найцікавіше. Кушиташвілі записав відео в інстаграмі, де продемонстрував своє нутро. Далі – пряма мова.

«Я зараз перебуваю в Ліверпулі на Чемпіонаті світу. Два бої до цього виграв, сьогодні третій поєдинок боксував з “хохлом”. Минулого разу в 1/8 фіналу виграв першого сіяного номера, лідера нашої ваги. З ним (Жасаном, – LB.ua) трохи “боднув”, зіткнулися, отримав розсічення. Перший раунд, хвилину не пропрацювали, зупинили бій. Ні**я взагалі там такого немає, немає травми. Ну, шов є, але немає крові. Зупинили бій. Ну така х***я. Я не хочу зараз звинувачувати когось. Але ця жінка, яка оглядала мою рану, вона дурепа. Вона навіть дивитися не стала, протерла обличчя і каже судді, що треба зупинити. Як так? Чемпіонат світу й ось за таке?», – сказав Кушиташвілі.

Уже наступного ранку він видалив це відео. Ми запитали в Жасана, що він думає про таку поведінку натуралізованого грузина.

«Звісно, я не розраховував на такий швидкий чвертьфінал і вихід у півфінал. Розраховували на складний бій, адже суперник непростий, хоч і росіянин. Щодо його поведінки після бою, того, що він виклав у себе в інстаграмі… Я не вважаю за потрібне якось реагувати на це. Він росіянин із сумнівним минулим (умовний термін за зберігання наркотиків, – LB.ua), я не вважаю взагалі за потрібне чіпати цю тему. Його треба викреслити й далі йти до своєї мети. До наступного суперника ставлюся з повагою. До цього (росіянина, – LB.ua) поваги не було», – сказав Данило.

Фото: worldboxingliverpool.com Данило Жасан (праворуч) у бою проти Тіна Скотта

У півфіналі на Жасана чекав британець Тін Скотт, чинний чемпіон Європи серед молоді. Упродовж бою відчувалося, що боксери змагалися з максимальним бажанням і повагою один до одного. Все, як казав Данило. На жаль, Жасан поступився, а британець після бою підняв руку українця догори. Годі й порівнювати з поведінкою Кушиташвілі.

Данило наголосив, що його бронзова медаль – це результат роботи всієї команди.

«Щиро дякую всім за підтримку на шляху до бронзової медалі Чемпіонату світу. Радий здобути нагороду на першому Чемпіонаті світу під егідою World Boxing. Звісно, завжди прагнеш більшого, але сподіваюся, що ця медаль додала хоч трохи натхнення нашим захисникам. Для мене це не просто особисте досягнення — це спільна перемога, здобута завдяки великій команді, що стояла за моєю спиною», – заявив Жасан.

За крок до медалей

Окрім Жасана, у чвертьфіналі світової першості боксували ще двоє представників України: Павло Іллюша й Ганна Охота. На жаль, дістатися півфіналів їм не вдалося.

Уродженець Чернігівщини ще до чвертьфіналу встиг гучно заявити про себе, адже в 1/8 фіналу здолав третього номера світового рейтингу Сабіржана Аккаликова з Казахстану. Очевидно, казах був фаворитом бою, адже підходив до змагань у статусі володаря Кубка світу. Наш Іллюша не знітився й переміг роздільним рішенням суддів: двоє віддали перемогу представнику Казахстану з рахунком 29:28, а троє – українцю – 29:28 (двічі) і 30:27.

Фото: ФБУ Павло Іллюша

Далі легше не було. У чвертьфіналі Павло бився з першим номером світового рейтингу з Азербайджану Сайджамшидом Джафаровим. Як ви зрозуміли, саме він святкував перемогу.

Слід сказати й про Ганну Охоту, адже саме вона – єдина з українок, яка змогла подолати перший раунд на Чемпіонаті світу.

Фото: ФБУ Ганна Охота

У ваговій категорії до 48 кілограмів Охота в 1/8 здолала Данішу Матіагалан із Сінгапуру. У першому раунді українка відправила суперницю в нокдаун, а за підсумками бою судді одноголосно віддали їй перемогу.

У чвертьфіналі вона зустрілася з казашкою Назим Кизийбай, яка переважала Ганну у швидкості й техніці, тому перемогла. Є до чого прагнути.

Сумнівні поразки

Загалом варто відзначити, що судді не завжди ставали на бік українців у відверто очевидних боях. На цьому, зокрема, наголосив президент ФБУ Олег Ільченко.

«Стосовно суддівства в мене є питання. Я не говорю про корупцію, я говорю про кваліфікацію. Наприклад, у нас забрали перемогу Алієва, віддали її японцю. Всі дивились цей поєдинок… Ми не можемо на це вплинути, протести не можна було подавати. Те саме сталось із Чулячеєвим: він виграв три раунди, але судді віддали перемогу представнику Косова. Це все будемо розбирати, як приїде команда», – пояснює Ільченко.

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов під час бою

Не суддівством єдиним. Президент ФБУ також вважає, що збірній України не пощастило з жеребом на турнірі.

«Жеребкування мені не дуже сподобалось через те, що в нас не було бойової практики, у нас не було балів. На що ці бали можуть впливати? У нас у Ражби та Абдураімова випало по 6 боїв до золотої медалі. Якби були бали – було б 4 бої. Ну і саме жеребкування… Нам у перших поєдинках майже всім випали як не казахи, то узбеки, ірландці – це найсильніші боксери», – пояснив він.

Заміна Хижняку?

До речі, про Ражбу. Матвій – боксер вагової категорії до 80 кілограмів. Так, це та сама вагова категорія, в якій Олександр Хижняк здобув «золото» Олімпіади в Парижі.

Поки наш олімпійський чемпіон узяв паузу, видно, що конкуренцію йому нав’язуватиме Матвій Ражба. У першому поєдинку на ЧС Матвій упевнено здолав німця Егіса – бій закінчився вже в другому раунді, коли українець відправив суперника в нокаут.

Фото: instagram.com Матвій Ражба

Далі жереб звів українця з призером Олімпійських ігор, казахом Нурбеком Оралбаєм. Так-так, саме цього боксера Хижняк здолав у фіналі Олімпійських ігор.

Це був такий собі іспит для молодого Ражби. Матвій поступився, але здобув безцінний досвід.

«Ще один бій, черговий етап мого шляху. Звісно, суперник більш досвідчений, але це не проблема. Буду працювати ще більше з тренерами, вважаю, що цього разу мені банально не вистачило міжнародного досвіду. Впевнений, що результат обов’язково буде», – пояснив Ражба.

Фото: ФБУ Жіноча збірна України з боксу

Фото: ФБУ Чоловіча збірна України з боксу

Одна «бронза» на всю збірну України з боксу? Цей результат точно не можна вважати гарним, але й провалом назвати складно. Національна команда на шляху до свого становлення. Віримо, що на наступному ЧС хтось із цієї команди стане новим чемпіоном, бо потенціал є.