Кубок Девіса: Україна перемагає домініканців після першого дня зустрічі

В Туреччині триває зустріч Другої Світової групи Кубка Девіса між тенісистами України та Домініканської Республіки.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Сьогодні був перший день зустрічі, за результатами якого рахунок протистояння 2:0 на користь України.

У першому матчі Владислав Орлов у двох сетах переміг Роберто Сіда Саберві - 6:2, 6:1.

У другому поєдинку В’ячеслав Бєлінський здолав Петера Бертрана з рахунком 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Завтра, 13 вересня, відбудуться наступні матчі:

Олексій Крутих/Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні/Еммануель Мунос

В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві

Владислав Орлов - Петер Бертран.

Збірна України бореться з Домініканою за право наступного року виступати у Плей-офф Першої Світової групи.