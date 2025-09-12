МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСпорт

Кубок Девіса: Україна перемагає домініканців після першого дня зустрічі

Україна веде з рахунком 2:0.

Кубок Девіса: Україна перемагає домініканців після першого дня зустрічі
Збірна України з тенісу
Фото: Федерація тенісу України

В Туреччині триває зустріч Другої Світової групи Кубка Девіса між тенісистами України та Домініканської Республіки.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Сьогодні був перший день зустрічі, за результатами якого рахунок протистояння 2:0 на користь України.

У першому матчі Владислав Орлов у двох сетах переміг Роберто Сіда Саберві - 6:2, 6:1.

У другому поєдинку В’ячеслав Бєлінський здолав Петера Бертрана з рахунком 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Завтра, 13 вересня, відбудуться наступні матчі:

  • Олексій Крутих/Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні/Еммануель Мунос
  • В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві
  • Владислав Орлов - Петер Бертран.

Збірна України бореться з Домініканою за право наступного року виступати у Плей-офф Першої Світової групи.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies