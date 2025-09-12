Кубок Девіса: Україна перемагає домініканців після першого дня зустрічі

В Туреччині триває зустріч Другої Світової групи Кубка Девіса між тенісистами України та Домініканської Республіки.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Сьогодні був перший день зустрічі, за результатами якого рахунок протистояння 2:0 на користь України.
У першому матчі Владислав Орлов у двох сетах переміг Роберто Сіда Саберві - 6:2, 6:1.
У другому поєдинку В’ячеслав Бєлінський здолав Петера Бертрана з рахунком 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).
Завтра, 13 вересня, відбудуться наступні матчі:
- Олексій Крутих/Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні/Еммануель Мунос
- В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві
- Владислав Орлов - Петер Бертран.
Збірна України бореться з Домініканою за право наступного року виступати у Плей-офф Першої Світової групи.