Як Анна Музичук забула про час на «Великій швейцарці» у Самарканді

Що не кажіть, а шахи, які дають нам стільки радощів, часом здатні на справжні трагічні моменти. На жіночому турнірі «Великої швейцарки», який триває у Самарканді, Узбекистан, і про який піде мова сьогодні, у першому турі відбулася ціла низка несподіванок, а подекуди й сенсацій.

Головною став програш білими рейтинг-фаворита турніру Анни Музичук зі Львова угорській шахістці Жокі Гаал. Так, угорка — міжнародний гросмейстер, але нічим видатним вона не відзначалася. Анна вела партію спокійно й досить упевнено. Партія перейшла у фінал з великими шансами на перемогу Музичук.

Фото: FIDE Анна Музичук

Але на 35-му ході, коли в українки лишалася хвилина двадцять три секунди, досить багато, раптом стався «нещасний випадок». Часом шахісти встигають за цей проміжок зіграти цілу партію. А ще й після кожного ходу тут додають тридцять секунд. Та львів’янка глибоко замислилася й зовсім забула про час. Аж він раптом добіг. Їй зарахували поразку. Вона спокійно потиснула руку суперниці, але що творилося в її душі, важко уявити.

Це можна зрозуміти лише з її наступних результатів: Анна не змогла виграти три партії — зіграла внічию. І лише у п’ятому турі нарешті відкрила лік перемогам. Вона переграла досить непогану індійську шахістку Арагвайл Вантіку. Тепер в українки 2,5 очка з 5, вона на півтора очка відстає від четвірки лідерів.

Попереду ще шість турів, і якщо вона демонструватиме звичайну гру, то цілком може поборотися за чільні місця.

Фото: FIDE Марія Музичук (праворуч) виступає в рамках «Великої швейцарки»

Трохи кращі справи в її сестри Марії. Вона грає поки що без нічиїх. У приблизно рівній позиції першого раунду Музичук припустилася чорними дуже прикрої помилки проти Ксенії Балабаєвої з Узбекистану, після чого врятуватися вже не вдалося. Але в другому раунді, граючи з Валентиною Гуніною (під прапором ФІДЕ), вона провела партію в блискучому стилі. Марія завдала суперниці низки тактичних ударів і ще й організувала матову атаку на короля. Повний розгром росіянки!

Потім львів’янка знову виграла, але далі поступилася Ульвії Фаталієвій з Азербайджану. У п’ятому турі Марія, як кажуть шахісти, змінила руку і почала гру з канадійкою Майлі Оулетт ходом ферзевого пішака. Суперниці розіграли карлсбадський варіант ферзевого гамбіту. Українка діяла дуже потужно й буквально розтрощила позицію суперниці. Тепер у Музичук-молодшої три очки.

Анна Ушеніна має в активі 2,5 пункту, а Юлія Осьмак — 2.