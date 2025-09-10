Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСпорт

Як Анна Музичук забула про час на «Великій швейцарці» у Самарканді

Що не кажіть, а шахи, які дають нам стільки радощів, часом здатні на справжні трагічні моменти. На жіночому турнірі «Великої швейцарки», який триває у Самарканді, Узбекистан, і про який піде мова сьогодні, у першому турі відбулася ціла низка несподіванок, а подекуди й сенсацій.

Що сталося — в огляді на LB.ua.

Як Анна Музичук забула про час на «Великій швейцарці» у Самарканді
Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії
Фото: FIDE

Головною став програш білими рейтинг-фаворита турніру Анни Музичук зі Львова угорській шахістці Жокі Гаал. Так, угорка — міжнародний гросмейстер, але нічим видатним вона не відзначалася. Анна вела партію спокійно й досить упевнено. Партія перейшла у фінал з великими шансами на перемогу Музичук.

Анна Музичук
Фото: FIDE
Анна Музичук

Але на 35-му ході, коли в українки лишалася хвилина двадцять три секунди, досить багато, раптом стався «нещасний випадок». Часом шахісти встигають за цей проміжок зіграти цілу партію. А ще й після кожного ходу тут додають тридцять секунд. Та львів’янка глибоко замислилася й зовсім забула про час. Аж він раптом добіг. Їй зарахували поразку. Вона спокійно потиснула руку суперниці, але що творилося в її душі, важко уявити.

Це можна зрозуміти лише з її наступних результатів: Анна не змогла виграти три партії — зіграла внічию. І лише у п’ятому турі нарешті відкрила лік перемогам. Вона переграла досить непогану індійську шахістку Арагвайл Вантіку. Тепер в українки 2,5 очка з 5, вона на півтора очка відстає від четвірки лідерів.

Попереду ще шість турів, і якщо вона демонструватиме звичайну гру, то цілком може поборотися за чільні місця.

Марія Музичук (праворуч) виступає в рамках «Великої швейцарки»
Фото: FIDE
Марія Музичук (праворуч) виступає в рамках «Великої швейцарки»

Трохи кращі справи в її сестри Марії. Вона грає поки що без нічиїх. У приблизно рівній позиції першого раунду Музичук припустилася чорними дуже прикрої помилки проти Ксенії Балабаєвої з Узбекистану, після чого врятуватися вже не вдалося. Але в другому раунді, граючи з Валентиною Гуніною (під прапором ФІДЕ), вона провела партію в блискучому стилі. Марія завдала суперниці низки тактичних ударів і ще й організувала матову атаку на короля. Повний розгром росіянки!

Потім львів’янка знову виграла, але далі поступилася Ульвії Фаталієвій з Азербайджану. У п’ятому турі Марія, як кажуть шахісти, змінила руку і почала гру з канадійкою Майлі Оулетт ходом ферзевого пішака. Суперниці розіграли карлсбадський варіант ферзевого гамбіту. Українка діяла дуже потужно й буквально розтрощила позицію суперниці. Тепер у Музичук-молодшої три очки.

Анна Ушеніна має в активі 2,5 пункту, а Юлія Осьмак — 2.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies