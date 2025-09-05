Україна — Франція: програти до початку

У цих умовах шанси на позитивний результат видаються примарними. Ба більше, відкритим залишається питання, що для України буде позитивним результатом. Усе, що потрібно знати перед матчем національної команди проти Франції, — на LB.ua .

Збірна України підходить до матчу проти іменитого і, будьмо відвертими, сильнішого на папері суперника з низкою проблем. Частина футболістів не допоможе через травму, а дехто приїхав до збірної, щоб отримати ігрові хвилини після засухи в клубах. Окрема група футболістів лише декілька днів тому завершила переходи в інші команди, тому навряд чи зараз думає про справи збірної.

Збірна України потрапила до групи D кваліфікації Чемпіонату світу разом з командами Франції, Ісландії й Азербайджану. У першому номінально домашньому матчі відбору підопічні Сергія Реброва зіграють проти віцечемпіонів світу. Синьо-жовті прийматимуть синьо-біло-червоних на Tarczyński Arena Wrocław .

Без Циганкова і Яремчука

На вересневі матчі відбору на ЧС Сергій Ребров викликав 25 футболістів. Однак за день до першого стало зрозуміло, що не на всіх головний тренер національної команди зможе розраховувати. Спочатку розташування національної команди залишив Роман Яремчук. Форвард «Олімпіакоса» отримав травму під час виступів за клуб, тому не затримався у збірній. На заміну довикликали форварда «Динамо» Назара Волошина.

Фото: Пресслужба УАФ Віктор Циганков у складі збірної України

Ще одна втрата — Віктор Циганков. Про його від’їзд не говорять, але у тренуванні перед матчем він участі не брав. Українець пропустив останню гру «Жирони» перед міжнародною паузою через травму, тож можна припустити, що з французами наш найкращий нині вінгер не допоможе. Окрім того, з травмою приїхав (і вже поїхав) лівий захисник «Евертона» Віталій Миколенко.

На передматчевій пресконференції головний тренер збірної Сергій Ребров підтвердив, що в команді вистачає футболістів з травмами.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час пресконференції

«На жаль, не всі [готові грати]. Але це не вперше, коли в нас багато травм. Це завжди трапляється. Усі, хто зараз у розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно, і завтра, я впевнений, дамо бій», — заявив коуч.

Цікаво, що інші коментарі Сергія Реброва на пресконференції віри в позитивний результат не вселяють.

Менталітет переможених

Очевидно, що перемогти Францію на старті відбору yf ЧС, коли завдання на цю частину змагань не виконані, буде вкрай складно. Але хто ж забороняє вірити? Так, Франція — третя в рейтингу кращих збірних світу за версією ФІФА, поступається лише Аргентині й Іспанії. Водночас у спорті, зокрема у футболі, трапитися може все, якщо не здатися до початку матчу.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров керує тренувальним процесом

«Треба йти крок за кроком і демонструвати максимальну віддачу в кожній грі. Тому що ми зараз граємо проти найсильніших збірних, проти найсильніших гравців збірних. Це дуже складно, але я вірю у хлопців, бачу їхню мотивацію, бажання. Упевнений, що ми зробимо все можливе. Збірна Франції — це взагалі великий сюрприз. Кого не візьми з її складу — це великий сюрприз. Тому ми дійсно дуже серйозно готуємося», — заявив Ребров під час пресконференції.

Констатуємо: тренер обмежився загальними фразами про боротьбу, але ніби наперед виправдовуючи поганий результат класом суперника. Того суперника, якого Україна неодноразово дивувала… 12 років тому синьо-жовті обіграли Францію (2:0) у Києві в рамках плейоф кваліфікації на Чемпіонату світу - 2014. Так, у підсумку ми поступилися у двоматчевому протистоянні й дивилися бразильський мундіаль по телевізору, але ж змогли продемонструвати характер! Якщо думаєте, що це було давно і майже неправда, пропонуємо згадати матчі України й Франції у 2021 році.

Фото: Дан Балашов/УАФ Олександр Зінченко у штабі збірної

Тоді українці двічі змогли заробити по одному пункту в матчах кваліфікації на Чемпіонат світу в Катарі, розписавши з французами дві нічиї (1:1). Було б добре, якби про ці матчі згадали не лише футболісти нашої команди, а й тренер.

Який результат буде прийнятним?

Звісно, вимагати розгромної перемоги над Францією ніхто не буде. Усі, хто стежив за виступами українських команд у єврокубках, розуміють нинішній рівень збірної. Однак за нічию українці можуть зачепитися. Залишилося якісно відіграти в захисті.

Футбольний експерт Євген Левченко в розмові з LB.ua зауважив, що гру проти Франції варто розглядати як одну з шести, які Україна зіграє у кваліфікації на ЧС. Вона важлива, але не ключова.

«Ми виступаємо у кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу. Матч проти Франції є дуже важливим, але за перемогу в ньому дають такі самі три очки, які можна отримати в разі перемоги над Азербайджаном чи Ісландією. Я не кажу, що потрібно грати не на повну силу, однак потрібно пам’ятати, що після Франції буде ще Азербайджан», — сказав Левченко.

Фото: Дан Балашов/УАФ Влад Дубінчак під час тренування

Нам зачепитися б за нічию — і з Реброва та його хлопців зроблять героїв. Головне — не програти до матчу, упавши під тиском іменитого суперника.

Матч Україна — Франція розпочнеться о 21:45 за київським часом. LB.ua проведе текстову трансляцію першого поєдинку України у кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу.