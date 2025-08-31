Офіційно: Судаков перейшов з «Шахтаря» в «Бенфіку»

Український футболіст Георгій Судаков став новим гравцем лісабонської «Бенфіки».
Про це повідомила пресслужба португальців.
Футболіст долучився до команди на правах оренди з обов’язковим викупом за 20 мільйонів євро. Загалом «Бенфіка» виплатить «Шахтарю» майже 27 млн.
Судаков гратиме за португальців під десятим номером.
У минулому сезоні Георгій провів у складі «Шахтаря» 37 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 6 аасистів.
Нагадаємо, «Шахтар» дізнався суперників на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА.