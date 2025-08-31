Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Офіційно: Судаков перейшов з «Шахтаря» в «Бенфіку»

Португальці взяли гравця в оренду з обов’язковим правом викупу. 

Георгій Судаков і спортивний директор «Бенфіки» Руй Кошта
Фото: slbenfica.pt

Український футболіст Георгій Судаков став новим гравцем лісабонської «Бенфіки».

Про це повідомила пресслужба португальців.

Футболіст долучився до команди на правах оренди з обов’язковим викупом за 20 мільйонів євро. Загалом «Бенфіка» виплатить «Шахтарю» майже 27 млн.

Судаков гратиме за португальців під десятим номером.

У минулому сезоні Георгій провів у складі «Шахтаря» 37 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 6 аасистів.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався суперників на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА.
