Переможець чотирьох "Тур де Франс" госпіталізований внаслідок аварії

Британець, ймовірно, більше не братиме участі у змаганнях.

Чотириразовий тріумфатор найпрестижніших велоперегонів "Тур де Франс" Крім Фрум був доправлений гелікоптером до лікарні після того, як потрапив в аварію на велосипеді поблизу Тулона на півдні Франції.

Як пише BBC, один з найтитулованіших представників велоспорту зазнав переломів п'яти ребер, забою легені та тріщини в одному із хребців. Британець потребуватиме оперативного втручання.

Французька газета L'Equipe стверджує, що на момент прибуття до госпіталю Фрум був притомним та міг розмовляти з медичними працівниками.

40-річний спорстмен пропустить залишок сезону і, найімовірніше, завершить професійну кар'єру - він планував зробити це наприкінці 2025 року ще до аварії.