Переможець чотирьох "Тур де Франс" госпіталізований внаслідок аварії

Чотириразовий тріумфатор найпрестижніших велоперегонів "Тур де Франс" Крім Фрум був доправлений гелікоптером до лікарні після того, як потрапив в аварію на велосипеді поблизу Тулона на півдні Франції.
Як пише BBC, один з найтитулованіших представників велоспорту зазнав переломів п'яти ребер, забою легені та тріщини в одному із хребців. Британець потребуватиме оперативного втручання.
Французька газета L'Equipe стверджує, що на момент прибуття до госпіталю Фрум був притомним та міг розмовляти з медичними працівниками.
40-річний спорстмен пропустить залишок сезону і, найімовірніше, завершить професійну кар'єру - він планував зробити це наприкінці 2025 року ще до аварії.