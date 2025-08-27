Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСпорт

Команда Cadillac оголосила склад пілотів на дебютний сезон у Формулі-1

Ставка не на молодість, а на досвід.

Команда Cadillac оголосила склад пілотів на дебютний сезон у Формулі-1
Валтері Боттас та Серхіо Перес
Фото: Formula 1

Автоспортивна команда Cadillac, яка наступного сезону поповнить склад учасників чемпіонату світу у класі Формула-1, повідомила про підписання контрактів з Валтері Боттасом та Серхіо Пересом.

Як пише The Guardian, американська стайня, яка належить концерну General Motors, вирішила зробити акцент на досвід: обидва пілоти мають у своєму доробку чималу кількість перемог та подіумів. 

Боттас упродовж 5 сезонів був напарником британця Льюїса Хемілтона у Mercedes і за цей час вигравав 10 Гран-прі. Перес також мав іменитого партнера по команді - його останнім робочим місцем була команда Red Bull, де він виконував роль другого пілота після чотириразового чемпіона Макса Ферстаппена.

Ані Боттас, ані Перес не виступають у Формулі-1 цього сезону і повноцінно готуються до повернення на стартову решітку, яка вперше за багато років налічуватиме 22 боліди. 

У сезоні 2026 року Формула-1 не лише додасть нову команду, але й змінить технічний регламент: нові боліди, за інформацією інженерів, зможуть розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину.  
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies