Команда Cadillac оголосила склад пілотів на дебютний сезон у Формулі-1

Ставка не на молодість, а на досвід.

Автоспортивна команда Cadillac, яка наступного сезону поповнить склад учасників чемпіонату світу у класі Формула-1, повідомила про підписання контрактів з Валтері Боттасом та Серхіо Пересом.

Як пише The Guardian, американська стайня, яка належить концерну General Motors, вирішила зробити акцент на досвід: обидва пілоти мають у своєму доробку чималу кількість перемог та подіумів.

Боттас упродовж 5 сезонів був напарником британця Льюїса Хемілтона у Mercedes і за цей час вигравав 10 Гран-прі. Перес також мав іменитого партнера по команді - його останнім робочим місцем була команда Red Bull, де він виконував роль другого пілота після чотириразового чемпіона Макса Ферстаппена.

Ані Боттас, ані Перес не виступають у Формулі-1 цього сезону і повноцінно готуються до повернення на стартову решітку, яка вперше за багато років налічуватиме 22 боліди.

У сезоні 2026 року Формула-1 не лише додасть нову команду, але й змінить технічний регламент: нові боліди, за інформацією інженерів, зможуть розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину.