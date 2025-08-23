«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСпорт

US Open-2025: хто представлятиме Україну й проти кого зіграють наші тенісистки у першому раунді

Вже цієї неділі, 24 серпня, стартує основна сітка четвертого турніру серії Grand Slam у цьому сезоні – US Open. Одразу зауважимо, що ці змагання вже встигли порадувати українського вболівальника, адже вперше за 2 роки ми побачили представника України у чоловічій кваліфікації. Більше приводів для радості на цьому етапі US Open в українців не було…

Як пройшла гра Віталія Сачка, чи вдалося Снігур, Соболєвій чи Олійниковій подолати кваліфікацію, хто стане суперницями українських тенісисток у першому колі змагань – в огляді на LB.ua.

US Open-2025: хто представлятиме Україну й проти кого зіграють наші тенісистки у першому раунді
Еліна Світоліна під час виступу на US Open
Фото: EPA/UPG

Єдиний представник України на турнірі

Це нарешті сталося! Після двох років паузи ми знову побачили нашого представника в чоловічій сітці американського мейджору. Віталій Сачко став єдиним представником України на цьому турнірі. До речі, два роки тому, у 2023-му, саме Сачко був тим самим єдиним українцем на US Open. 

Цього разу, як і минулого, він розпочав свій шлях із першого раунду кваліфікації. На жаль, там його й завершив. 

Українець поступився тенісисту з Японії Таро Даніелю – 155-му номеру світового рейтингу. Гра тривала 1 годину 14 хвилин. Якщо в першому сеті все виглядало зовсім безнадійно для нашого спортсмена, то у другій партії він продемонстрував себе й забрав у суперника 5 геймів. У футболі це називають голом престижу. 

Таро Даніель (Японія)  Віталій Сачко (Україна) – 2:0 (6:1, 7:5)

Провальна кваліфікація

У жіночій сітці справи йшли не краще. Три українки синхронно залишили турнір на першій стадії кваліфікації. Дар'я Снігур у трьох сетах поступилась швейцарці Сімоні Вальтерт. Українка розпочала гру досить жваво, записала на свій рахунок перший сет, втім далі матч проходив і завершився під диктування суперниці. 

Українська тенісистка Дар'я Снігур
Фото: EPA/UPG
Українська тенісистка Дар'я Снігур

Дар'я Снігур (Україна) — Сімона Вальтерт (Швейцарія) – 1:2 (6:4, 1:6, 2:6)

Олександра Олійникова дебютувала на американському мейджорі у грі проти австралійки Лізетт Кабрери. Вдалого дебюту не сталося – українка поступилась за підсумками двох сетів, а матч тривав трохи більш як півтори години. 

Олександра Олійникова
Фото: instagram.com
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова (Україна) — Лізетт Кабрера (Австралія) – 0:2 (2:6, 4:6)

Конкурентним видався матч Анастасії Соболєвої проти американки Саші Вікері. Обидва сети завершились з однаковим рахунком – 7:5. Шкода, що не на нашу користь. 

Анастасія Соболєва (Україна) — Саша Вікері (США) – 0:2 (5:7, 5:7)

Основна сітка. Традиційна українська делегація

У грі на US Open залишаються наші вже перевірені баталіями на кортах досвідчені тенісистки, які стартуватимуть одразу з основної сітки турніру. Їх буде четверо: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. 

Жеребкування вже відбулося, тому ми знаємо суперниць наших дівчат у першому колі американського мейджору.

Еліна Світоліна виступає на US Open
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна виступає на US Open

Прима українського тенісу Еліна Світоліна, яка стала 12-ю сіяною, стартуватиме на US Open в матчі проти угорки Анни Бондар, яка є 96-ю ракеткою світу. Ця суперниця вже добре знайома нашій Еліні. Українка проведе третій матч проти угорки на турнірах Grand Slam у 2025 році. Перед цим вони вже зустрічалися в 1/32 фіналу Ролан Гарросу й першому колі Вімблдона. В обидвох матчах перемогла Світоліна.

Еліна Світоліна й Серена Вільямс після матчу в 2019 році
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна й Серена Вільямс після матчу в 2019 році

Загалом для Еліни цьогорічний виступ на US Open стане 12-м у кар’єрі. Найкращим результатом українки на цих змаганнях є півфінал 2019 року, в якому Еліна поступилася не абикому, а самій Серені Вільямс.

Друга ракетка України Марта Костюк протистоятиме британці Кеті Бултер (48-ме місце рейтингу WTA). У 2024 році тенісистки зустрічались у фіналі турніру в Сан-Дієго, де Костюк зазнала поразки у трьох сетах. Чому б не взяти реванш? Для Марти цей US Open є 7-м у кар‘єрі, найкращий результат – третій раунд у 2020 та 2024 роках.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

А ось Даяні Ястремській випала нагода зіграти проти «нейтральної» Анастасії Павлюченкової. Раніше вони зустрічалися між собою у 2019 році на турнірі в Осаці. Тоді українка поступилася у двох сетах. Для Даяни це також сьомий US Open у кар‘єрі, її найкращий результат — вихід у третє коло змагань у 2019 році. 

Даяна Ястремська під час поєдинку
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська під час поєдинку

Ще одна «нейтральна» тенісистка, а саме Анна Блінкова, дісталась нашій Юлії Стародубцевій. Тенісистки вперше змагатимуться між собою на американських кортах. Стародубцева вдруге візьме участь в американському мейджорі. Минулого року вона поступилася Вікторії Азаренці в першому колі змагань у трьох сетах.

Юлія Стародубцева
Фото: EPA/UPG
Юлія Стародубцева

Матчі основної сітки US Open-2025 розпочнуться в неділю, 24 серпня.

Діана Звягінцева
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies