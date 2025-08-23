US Open-2025: хто представлятиме Україну й проти кого зіграють наші тенісистки у першому раунді

Як пройшла гра Віталія Сачка, чи вдалося Снігур, Соболєвій чи Олійниковій подолати кваліфікацію, хто стане суперницями українських тенісисток у першому колі змагань – в огляді на LB.ua.

Вже цієї неділі, 24 серпня, стартує основна сітка четвертого турніру серії Grand Slam у цьому сезоні – US Open . Одразу зауважимо, що ці змагання вже встигли порадувати українського вболівальника, адже вперше за 2 роки ми побачили представника України у чоловічій кваліфікації. Більше приводів для радості на цьому етапі US Open в українців не було…

Єдиний представник України на турнірі

Це нарешті сталося! Після двох років паузи ми знову побачили нашого представника в чоловічій сітці американського мейджору. Віталій Сачко став єдиним представником України на цьому турнірі. До речі, два роки тому, у 2023-му, саме Сачко був тим самим єдиним українцем на US Open.

Цього разу, як і минулого, він розпочав свій шлях із першого раунду кваліфікації. На жаль, там його й завершив.

Українець поступився тенісисту з Японії Таро Даніелю – 155-му номеру світового рейтингу. Гра тривала 1 годину 14 хвилин. Якщо в першому сеті все виглядало зовсім безнадійно для нашого спортсмена, то у другій партії він продемонстрував себе й забрав у суперника 5 геймів. У футболі це називають голом престижу.

Таро Даніель (Японія) — Віталій Сачко (Україна) – 2:0 (6:1, 7:5)

Провальна кваліфікація

У жіночій сітці справи йшли не краще. Три українки синхронно залишили турнір на першій стадії кваліфікації. Дар'я Снігур у трьох сетах поступилась швейцарці Сімоні Вальтерт. Українка розпочала гру досить жваво, записала на свій рахунок перший сет, втім далі матч проходив і завершився під диктування суперниці.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Дар'я Снігур

Дар'я Снігур (Україна) — Сімона Вальтерт (Швейцарія) – 1:2 (6:4, 1:6, 2:6)

Олександра Олійникова дебютувала на американському мейджорі у грі проти австралійки Лізетт Кабрери. Вдалого дебюту не сталося – українка поступилась за підсумками двох сетів, а матч тривав трохи більш як півтори години.

Фото: instagram.com Олександра Олійникова

Олександра Олійникова (Україна) — Лізетт Кабрера (Австралія) – 0:2 (2:6, 4:6)

Конкурентним видався матч Анастасії Соболєвої проти американки Саші Вікері. Обидва сети завершились з однаковим рахунком – 7:5. Шкода, що не на нашу користь.

Анастасія Соболєва (Україна) — Саша Вікері (США) – 0:2 (5:7, 5:7)

Основна сітка. Традиційна українська делегація

У грі на US Open залишаються наші вже перевірені баталіями на кортах досвідчені тенісистки, які стартуватимуть одразу з основної сітки турніру. Їх буде четверо: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Жеребкування вже відбулося, тому ми знаємо суперниць наших дівчат у першому колі американського мейджору.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна виступає на US Open

Прима українського тенісу Еліна Світоліна, яка стала 12-ю сіяною, стартуватиме на US Open в матчі проти угорки Анни Бондар, яка є 96-ю ракеткою світу. Ця суперниця вже добре знайома нашій Еліні. Українка проведе третій матч проти угорки на турнірах Grand Slam у 2025 році. Перед цим вони вже зустрічалися в 1/32 фіналу Ролан Гарросу й першому колі Вімблдона. В обидвох матчах перемогла Світоліна.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна й Серена Вільямс після матчу в 2019 році

Загалом для Еліни цьогорічний виступ на US Open стане 12-м у кар’єрі. Найкращим результатом українки на цих змаганнях є півфінал 2019 року, в якому Еліна поступилася не абикому, а самій Серені Вільямс.

Друга ракетка України Марта Костюк протистоятиме британці Кеті Бултер (48-ме місце рейтингу WTA). У 2024 році тенісистки зустрічались у фіналі турніру в Сан-Дієго, де Костюк зазнала поразки у трьох сетах. Чому б не взяти реванш? Для Марти цей US Open є 7-м у кар‘єрі, найкращий результат – третій раунд у 2020 та 2024 роках.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

А ось Даяні Ястремській випала нагода зіграти проти «нейтральної» Анастасії Павлюченкової. Раніше вони зустрічалися між собою у 2019 році на турнірі в Осаці. Тоді українка поступилася у двох сетах. Для Даяни це також сьомий US Open у кар‘єрі, її найкращий результат — вихід у третє коло змагань у 2019 році.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час поєдинку

Ще одна «нейтральна» тенісистка, а саме Анна Блінкова, дісталась нашій Юлії Стародубцевій. Тенісистки вперше змагатимуться між собою на американських кортах. Стародубцева вдруге візьме участь в американському мейджорі. Минулого року вона поступилася Вікторії Азаренці в першому колі змагань у трьох сетах.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева

Матчі основної сітки US Open-2025 розпочнуться в неділю, 24 серпня.