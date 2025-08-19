Українку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за вживання допінгу

Через вживання допінгу українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки.

Про це повідомила незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU).

AIU визнала Бех-Романчук винною у вживанні допінгу, і призначила максимально можливе покарання. Таким чином українська атлетка перебуватиме поза спортом до травня 2029 року, оскільки їй врахували термін відсторонення, який розпочався у травні 2025 року.

Водночас Бех-Романчук заперечує свою провину, хоча у разі попереднього визнання могла б отримати дискваліфікацію у два роки.

AIU наголосила, що Бех-Романчук спершу запропонувала відкрити пробу "Б", яка б, у разі негативного результату допінг-тесту, могла скасувати дискваліфікацію, але в останній момент відмовилася від цього.

Допінг-справа Бех-Романчук:

7 грудня 2024 року Бех-Романчук здала допінг-тест у Хмельницькому, результат якого згодом ідентифікують як позитивний.

28 березня 2025 року лабораторія WADA у Лозанні виявила у зразку заборонені речовини - метаболіти тестостерону та дигідротестостерону.

21 травня 2025 року Бех-Романчук заперечила свідоме вживання тестостерону, але не пояснила, яким чином він з'явився в її організмі. Вона стверджувала, що позитивний результат допінг-тесту обумовлений її медичною історією у той період, і наголосила, що припинення тренувань у період після Олімпіади-2024 до лютого 2025 року було обумовлено "особистими причинами". Також спортсменка підкреслила, що медпрепарати, які вона вживала, були перевірені на предмет відсутності у списку заборонених.

26 червня 2025 року Бех-Романчук вкотре наголосила, що не знає походження допінгу в її допінг-пробі.

9 серпня 2025 року. Бех-Романчук підтвердила, що не визнає свою провину у вживанні допінгу і не погоджується з дискваліфікацією. Втім, вона не подала запит на участь у слуханні і не повернула форму щодо визнання своєї провини для скорочення терміну дискваліфікації.

18 серпня 2025 року. AIU дискваліфікувала Марину Бех-Романчук на 4 роки.