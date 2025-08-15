У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Україна посідає третю сходинку у медальному заліку на Всесвітніх іграх-2025

На першому місці Китай, на другому - Німеччина.

Україна посідає третю сходинку у медальному заліку на Всесвітніх іграх-2025
Ілюстративне фото
Фото: Всесвітні Ігри

14 серпня українські спортсмени здобули три золоті медалі на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Гліб Мазур переміг у змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії 63,5 кг, а Роман Щербатюк - у ваговій категорії понад 91 кілограм

Крім того, чоловіча збірна з кікбоксингу стала найкращою у командних змаганнях.

Таким чином українці виграли на Іграх 14 золотих нагород і посідають третю сходинку у медальному заліку.

На першому місці Китай - 39 медалей (25 золотих, 7 срібних, 7 бронзових), на другому - Німеччина - 43 (15, 14, 14), у України 33 нагороди (14, 9, 10).
