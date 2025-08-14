«Щасливий, але трохи посічений». Боксер Лозан став єдиним українцем, який пройшов у півфінал Гран-прі WBC

Ми зідзвонилися з Данилом, щоб підбити підсумки. У розмові з LB.ua він розповів про самопочуття після бою, емоції від перемоги й плани. Окрім того, вдалося поговорити з особистим тренером Лозана Віктором Петриченком, який докладно розібрав поєдинок й оцінив виступ свого боксера у чвертьфіналі змагань.

Україну на чвертьфінальній стадії представляли четверо боксерів: Цотне Рогава, Дмитро Рибалко, Петро Фролов та Данило Лозан. До півфіналу змагань пробився лише останній. Лозан у конкурентному й напруженому двобої зміг здолати суперника.

У Саудівській Аравії закінчилися чвертьфінальні поєдинки Гран-прі WBC — спеціального турніру, організованого керівником Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом. У рамках змагань перспективні боксери з усього світу борються за кубок Хосе Сулеймана й 200 тисяч доларів призових. Окрім того, на цьому турнірі бійці можуть отримати контракт від великих промоутерських компаній.

Багато бруду й крові

У чвертьфіналі Данило Лозан зустрівся з непереможним Санаталі Толтаєвим з Казахстану. Суперник українця має за спиною яскраву аматорську карʼєру, перемоги на міжнародних турнірах і участь в Олімпійських іграх.

Попри регалії казаха, бій минув під диктування нашого боксера. Уже в другому раунді Лозан відправив суперника в нокдаун. Толтаєв зумів відповісти хіба брудним боксом. Він так близько підходив до Данила, що це в пʼятому раунді призвело до зіткнення головами й розсічення в українця… Після цього рефері зупинив поєдинок.

Фото: wbc-ukraine.com Лозан ухиляється від удару Толтаєва

Лозан запевнив, що був готовий продовжувати бій навіть із розсіченням.

«Суперник ліз головою, ліктем, але мене це не дратувало. Це бокс. Звісно, всі кажуть, що бокс — це мистецтво, але ми говоримо про ідеалізацію. Бокс — це також бійка. Він хотів виграти за будь-яку ціну, але я йому не дозволив. Бійка бійкою, але в боксі ще й правила є. Навіть якби лікар не зупинив бій, я все одно продовжив би боксувати й забрав би своє», — запевняє Данило.

Фото: wbc-ukraine.com Данило Лозан

Тренер українця Віктор Петриченко розповів, що ключовим у бою був саме п’ятий раунд, хоч Лозан і отримав розсічення.

«До пʼятого раунду я був як на голках, а от у пʼятому побачив, що Даня починає його дурити, а той піддається емоціям. Не знаю, чи було видно в трансляції, але він навіть щось почав говорити Дані під час поєдинку. Казав йому на вухо, що ти слабко бʼєш, давай ще. Це все емоції, доказ, що людина вже не може контролювати себе. Тому тут я вже зрозумів, що він нервує, а Даня його обігрує коштом класу, внаслідок емоційної стабільності.

Не можу сказати, що казах нас здивував. Ми, навпаки, чекали від нього емоційної стабільності. Думали, що він буде боксувати другим номером, буде дурити Данила, а він поліз у розмін ударами. Але й це не було сюрпризом, бо ми були готові, в нас був план Б», — зауважує Петриченко.

Не кажи гоп…

Після зупинки бою в пʼятому раунді судді почали підраховувати очки. Поки нашому боксеру зупиняли кров, Толтаєв уже святкував перемогу, а, нагадаємо, у другому раунді він побував у нокдауні.

«Коли зупинили бій, я не хвилювався. Ми зіштовхнулися головами. Я подумав, що це удар з ліктя від нього. Я був спокійний, бо розумів, що зараз будуть рахувати очки. Мене трохи здивувала його реакція, бо він почав радіти. Рано радіти, бо ще ж бали не порахували. Слава Богу, що судді все обʼєктивно оцінили», — наголошує Данило.

Попрацював на тверду вісімку

Обличчя українця, тіло й навіть медаль, яку вручили боксеру після перемоги, буквально залило кровʼю. Після поєдинку лікарі обстежили його, зашили розсічення. Даня запевнив, що почувається непогано.

«Мої емоції після бою? Прикольно. Все змішалося – я щасливий, але трохи посічений. Але це робота. Я себе нормально почуваю, трохи пролилося крові, але голова не болить. Болять посічення, але це подряпини, так би мовити. Все гаразд», – запевняє Лозан.

Фото: Instagram.com Команда Лозана після бою

Хоч Данило й переміг, тренер пояснив, що підопічному є над чим працювати.

«По 12-бальній системі Даня провів бій на тверду вісімку. Результат більш ніж задовільний, але він не відмінний. Якби не було такого невиразного четвертого раунду й розсічень, було б краще. Є питання, і їх треба буде виправляти далі», – розказує тренер.

Присвятив перемогу ЗСУ

Свою перемогу Данило присвятив Збройним силам України. До слова, батько Лозана теж служить у війську, а боксер не нехтує можливістю за кожної нагоди нагадати світу про боротьбу українців за свою свободу, про полонених, про російські воєнні злочини.

«Передаю вітання всім військовослужбовцям. Дякую вам! Я готовий лягти кістьми, аби хоч чимось вам допомогти. Слава Україні», – наголошує Лозан.

Що далі?

За вихід у фінал українець боксуватиме з узбеком Муджібіліо Турсуновим, який має рекорд 8:0, 2 КО. Українець суперника поважає, але не боїться.

«Наступний суперник з Узбекистану. Ще поки нічого не скажу про нього. Я знаю, що він гарний боєць, чемпіон Азії 2024 року у ваговій категорії 67 кг. У кожній наступній стадії суперники все складніші, все сильніші, але ми теж не прості. Ми віддавати своє не будемо. Ми багато працюємо, тренуємося, стаємо кращими з кожним наступним поєдинком», – підсумовує Данило.

Фото: wbcboxing.com Данило Лозан під час оголошення результатів бою

Півфінальний бій Лозан – Турсунов відбудеться у жовтні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.